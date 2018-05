4 vocales tuvieron cargos en el Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nueve integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) acudirán hoy, miércoles 30 de mayo del 2018, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El objetivo es presentar las pruebas de descargo para indicar que no incumplieron sus funciones, dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra.

El presidente del Consejo, Gustavo Jalkh, y el resto de vocales titulares tuvieron reuniones durante la mañana de ayer 29 de mayo, indicó el personal de Comunicación Social de la Judicatura.



Por eso, no dieron declaraciones. Durante la tarde, cada integrante del Consejo preparó, en sus despachos, los documentos que prevén entregar hoy durante la sesión de Fiscalización, a las 09:00.



En primer lugar se presentarán los cuatro consejeros suplentes y luego participarán los titulares, según el orden del día que fue difundido ayer (29 de mayo). Los vocales del Consejo de la Judicatura que están en funciones fueron elegidos en el 2013 por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) cesado con el referendo de febrero.



Su proceso de selección se realizó a través de ternas enviadas por las funciones e instituciones del Estado, según la reforma aprobada en el referéndum y consulta popular de 7 de mayo de 2011.

Entonces, los grupos de oposición observaron la cercanía de quienes fueron finalmente posesionados como consejeros titulares en la Judicatura. Por ejemplo, el presidente, Gustavo Jalkh, fue ministro del Interior durante el gobierno del presidente Rafael Correa. También ocupó el cargo de su Secretario Particular. Y encabezó la terna de la Corte Nacional de Justicia en el proceso de selección que se inició en el 2012 y terminó en el 2013.



Néstor Arbito fue el primero en la terna que envió la Defensoría Pública. Se desempeñó también como Ministro de Justicia durante el 2009 y 2010. Antes fue Subsecretario de Coordinación Jurisdiccional de la misma Cartera, durante el 2008. En el 2011 y 2012 ocupó el cargo de Asesor 2 de Despacho del Ministerio de Electricidad.



Arbito negó, en una entrevista radial del 18 de abril, que haya existido una injerencia en la Justicia, que es una de las observaciones en contra de la Judicatura. Y dijo estar orgulloso de lo realizado para mejorar la justicia en el país.



Para él no existen pruebas de un supuesto incumplimiento de funciones, ni tampoco de una “metida de mano” en las decisiones de los jueces.



Ana Karina Peralta, ocupó el cargo de viceministra de Justicia en el 2009 y fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación un año después. Ella encabezó la terna que envió la Asamblea.

El cuarto integrante del Consejo es Alejandro Subía. Él tiene 30 años de experiencia en servicios de tecnologías de información, modelos administrativos por procesos, justificar inversiones por proyectos, entre otras. Fue asesor presidencial de Informática Gubernamental durante el régimen de Correa.



El expresidente envió una terna conformada por Paulo Rodríguez (extitular del Consejo de la Judicatura transitorio), Subía y Glenda Calvas para ocupar una de las vocalías.



El Cpccs escogió al primero como principal y al segundo como alterno. Y tras la renuncia de Rodríguez, en agosto de 2013, lo reemplazó Subía.



El listado de vocales titulares en el CJ lo completa Rosa Elena Jiménez, quien era segunda en la terna que envió la Fiscalía General. Ella se principalizó luego de la renuncia de Tania Arias en el 2015, aduciendo que tendría “nuevos retos”.

Jiménez fue consejera de la Delegación Electoral del Guayas. Y, junto con la exasambleísta María Paula Romo y el exministro Gustavo Jalkh, fue adherente de la Coalición Nacional por la Justicia.



La sesión de la Mesa de Fiscalización hoy (miércoles 30 de mayo) se iniciará con la comparecencia de los vocales suplentes: Marco Maldonado, María Dávalos, Carlos Delgado y Glenda Calvas.



La Comisión consideró innecesario llamar a la última suplente, Irene Pesántez, debido a que no se posesionó en la Asamblea y no ha participado de las sesiones del CJ.



Luego de la comparecencia de esta mañana, la Comisión tendrá cinco días para emitir un informe sobre la pertinencia o no del juicio político en el Pleno. Homero Castanier (Creo) apuntó que se debe realizar un solo informe según el grado de participación de cada vocal. “Puede ser que unos se salven del juicio”, dijo.



En paralelo, estos mismos vocales están cuestionados, además, ante el Cpccs transitorio. Es la institución que más denuncias ciudadanas ha recibido (704). Y el jueves tendrán una audiencia pública, como parte de su evaluación, que podría determinar también su cese anticipado de funciones.

Gustavo Jalkh

​

Estudios: Es PhD por la Universidad I, Pantheón-Sorbone, con énfasis en solución pacífica de conflictos internacionales. Tiene un diplomado en Estudios Avanzados de Derecho Penal y Política Criminal.



Néstor Arbitro

Estudios: Es abogado por la Universidad Santiago de Guayaquil. Ha participado en talleres de mediación y arbitraje, seminarios de fiducia y titulación y de propiedad intelectual en varias dependencias.



Rosa Elena Jiménez

Estudios: Magíster en Gobernabilidad y Gerencia Política y abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene un diplomado en responsabilidad social por la Universidad de Monterrey.



Ana Karina Peralta

Estudios: Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo. Diplomado y especialización en materia aduanera por la Universidad del Pacífico, abogada por la Universidad de Guayaquil.



Alejandro Subía

Estudios: Ingeniero Civil por la Universidad Católica del Ecuador, entrenamiento en ingeniería en sistemas en IBM, 2 000 horas de cursos técnicos de gerencia, planeación estratégica e integración de sistemas.