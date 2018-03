Putin reducirá gasto militar y apuesta por diálogo constructivo con el mundo

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este lunes 19 de marzo del 2018 que reducirá en los próximos dos años el gasto en defensa tras completar el programa de rearme y apostó por un diálogo "constructivo" con el resto del mundo.



"Planeamos reducir el gasto en defensa este año y el próximo. Pero eso no supondrá ningún problema en el ámbito de la defensa nacional", dijo Putin en la reunión que mantuvo con sus contrincantes en las elecciones presidenciales del domingo 18 de marzo .



Aunque el país seguirá reforzando su capacidad militar, como dejó claro al presentar hace dos semanas el nuevo arsenal nuclear ruso, Putín negó la posibilidad de una nueva "carrera armamentista".



"No permitiremos ninguna carrera armamentista. Tenemos todo lo que necesitamos", subrayó el mandatario .Al contrario, agregó, "nos disponemos a entablar relaciones con todos los países del mundo de tal forma que sean constructivas" y adelantó que llamará "a todos los socios al diálogo".



Vladimir Putin resaltó "Por nuestra parte, haremos todo lo posible para que todas las situaciones conflictivas con nuestros socios se arreglen por medios políticos y diplomáticos".Al mismo tiempo, aseguró el presidente, que Rusia "seguirá luchando por garantizar sus intereses nacionales".



Precisamente, Putin llamó a los otros siete candidatos a dejar un lado las pasiones de la campaña electoral y "aunar fuerzas para realizar una labor constructiva por el bien del país".



"Me gustaría que nos guiáramos siempre por los intereses a largo plazo de Rusia y del pueblo ruso y dejáramos en un segundo plano las preferencias partidistas o de grupo", señaló el presidente ruso.



Insistió en que la prioridad en el trabajo de las autoridades en los próximos años residirá en "en la solución de los problemas internos del país".



"Más aún cuando tenemos problemas: el problema de la disparidad entre los que tienen mucho, grandes ingresos, y los que viven modestamente, dicho con suavidad. El Estado debe eliminar esa disparidad, al igual que reducir el número de gente que vive bajo el umbral de la pobreza", precisó el gobernante.



Putin ganó las elecciones del domingo con más del 76 % de los votos, su mejor resultado desde que llegara al Kremlin en el año 2000 de mano de Boris Yeltsin.



Según todos los analistas, la nueva escalada de la tensión diplomática con Occidente por el envenenamiento en el Reino Unido del espía doble Serguéi Skripal no hizo sino darle votos a Putin, que negó anoche que Rusia tenga algo que ver con ese incidente.