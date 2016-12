Putin: el escudo antimisiles de EE.UU. no puede parar a la triada nuclear rusa

Los medios ofensivos nucleares rusos son capaces de superar, al menos a día de hoy, el escudo antmisiles que despliega Estados Unidos por todo el mundo, incluidas las fronteras europeas de Rusia, dijo hoy 23 de diciembre del 2016 el presidente de este país, Vladímir Putin, en su tradicional rueda de prensa anual.

"Hemos avanzado en el perfeccionamiento de nuestra triada nuclear" -formada por la aviación estratégica, los misiles intercontinentales y los submarinos atómicos- "también en el plano de superar el escudo antimisiles. Este sistema es mucho más efectivo que el escudo a día de hoy", aseguró el jefe del Kremlin.



Rusia, explicó Putin, decidió apostar por modernizar sus sistemas ofensivos en respuesta a la decisión de EE.UU. de desplegar un sistema de defensa antimisiles, con el objetivo último de mantener así el equilibrio estratégico nuclear entre las dos potencias militares.



"Es lo que hacemos con éxito. Hemos avanzado lejos en esa dirección. Lo hacemos de forma eficiente, pero en el marco de nuestros acuerdos", agregó.



Al mismo tiempo, el mandatario ruso descartó entrar en una carrera armamentística con Occidente, entre otras cosas para "no gastar recursos que no tenemos".



"Si alguien acelera la carrera armamentística, no somos nosotros", denunció, al recordar que países como Reino Unido, Holanda o Turquía renuevan su arsenal nuclear táctico.



Por otro lado, Putin comentó las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que señaló que su país debe reforzar y ampliar sus capacidades en el ámbito del armamento nuclear.



"No es ninguna novedad. Ya en el transcurso de su campaña electoral habló de la necesidad de reforzar el componente nuclear de EE.UU., sus Fuerzas Armadas, lo que no es nada raro", dijo al respecto.