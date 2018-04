Viviendas en el norte de Quito resultaron afectadas por las lluvias

En el sector de El Inca (norte de Quito), la calle Las Cucardas no cuentan con alcantarillado y tras las lluvias del pasado martes 3 y miércoles 4 de abril del 2018, varias fueron las emergencias que se registraron en este sector. Las viviendas se inundaron, los moradores tuvieron que sacar el agua y el lodo, con baldes, ollas, palas y escobas.

La casa de Miguel Anaguano resultó afectada está ubicada en el pasaje D, no hay alcantarillado y el agua ingresó a su vivienda.



"El pasaje se transforma en un río, hemos realizado varias solicitudes para que las autoridades atiendan nuestro pedido pero hasta el momento no hemos recibido ayuda", añadió.



Con las lluvias también existió deslizamientos de tierra por la falta de un muro, los moradores de este sector ante estas emergencias realizaron una minga para realizar la limpieza de la calle.



En la casa de Nelly Tupiza habitan 10 personas, comenta que gracias a los 2 sifones que tiene en su vivienda evitó que ingrese el agua a los departamentos de los inquilinos.



"Con las lluvias y las tormentas eléctricas, se me quemó el Internet y nos quedamos sin luz es una situación que nos preocupa a todos los que vivimos aquí en este sector", manifestó.



En otro punto de Quito, en el barrio Fuente de Luz (norte), las calles de este sector, resultaron afectadas por las lluvias, se formaron grietas y huecos. Adicionalmente se produjo un deslizamiento de tierra que impidió que los autos puedan circular.



Blanca Tocaín, moradora del sector, comentó que debido a las lluvias la calle se transformó en un río, los vecinos tuvieron que caminar entre lodo y sus pies se hundía a cada paso que daban.



"La situación que nosotros vivimos con el invierno fue muy desastroso, un taller donde se realizan soldaduras resultó también afectado, ingresó el agua y varias herramientas de trabajo se dañaron" afirmó.