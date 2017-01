Violencia deja dos muertos en Veracruz y gobernador ofrece dinero a saqueadores

Dos personas muertas, unos 15 000 comercios cerrados y la principal zona turística paralizada fue el saldo del segundo día de disturbios por el alza de combustibles en el estado mexicano de Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes ofreció dinero a los saqueadores.

Los ataques a comercios ocurrieron en cinco zonas del estado, pero la región con incidentes más graves fue la de Veracruz y Boca del Río. Ante los incidentes, se anunció la llegada a Veracruz de 250 elementos de la Policía Federal para contener los disturbios.



La principal región turística y portuaria del Golfo de México amaneció paralizada por el cierre de 15 000 negocios, calles desiertas, un paro de transporte público que duró ocho horas y decenas de grupos de hombres y mujeres que saquearon desde pequeños comercios hasta grandes cadenas comerciales.



En declaraciones a medios locales, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la zona Veracruz-Boca del Río, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, informó que suman 100 comercios vandalizados y saqueados.



El líder empresarial reclamó la intervención de fuerzas federales y del Ejército para frenar a las personas que utilicen motocicletas, autos particulares y taxis para saquear aquellos comercios que solo cuentan con cristales en sus fachadas y que han dejado daños económicos por 100 millones de pesos (USD 4,7 millones).



Hubo disturbios durante todo el día que los elementos del Ejército y de la Armada no consiguieron frenar pese a que salieron a las calles a reforzar la seguridad.



Dos presuntos saqueadores fueron asesinados a tiros en calles del puerto de Veracruz por personas desconocidas en el Fraccionamiento Palmas del Coyol, donde los dos sujetos cayeron muertos en plena vía pública.



Por la tarde, el gobernador Yunes, acompañado por el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, y por el fiscal general Jorge Winckler, confrontó a los saqueadores en el Centro Comercial Las Brisas donde iniciaban el saqueo de comercios. Les recordó que sumaban 160 personas detenidas por saquear tiendas y que la pena que podrían alcanzar es de 10 años de prisión.



Los saqueadores gritaban "Yunes, Yunes, Yunes", y acto seguido el gobernador les pidió que lo acompañaran a las afueras, y en el estacionamiento mujeres le explicaron que carecían de alimentos para comer mientras otras personas le reclamaban por el alza en los combustibles.



"Yo estoy tan molesto como ustedes con el tema de la gasolina y aquí estoy dando la cara", expresó, y les aseguró les daría un vale por 500 pesos (USD 23,3 dólares) de su propio bolsillo.



"Les voy a apoyar con algo para los alimentos, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Yo de mi dinero, no del dinero del Gobierno, les voy a dar a cada uno de ustedes un vale de 500 pesos para que mañana vengan y compren alimentos", expuso.



El secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Téllez, informó que los detenidos enfrentan acusaciones por diversos delitos, entre ellos terrorismo y motín, cuyos imputados no alcanzan libertad bajo fianza por ser ilícitos graves.



Téllez aseveró en rueda de prensa que las primeras investigaciones determinaron que los ataques a comercios se realizaron de manera simultánea por varios grupos de personas.

De la cifra total de arrestados, ocho tienen antecedentes penales u órdenes de aprehensión y uno más fue presentado ante la Fiscalía General del Estado como uno de los autores intelectuales de los saqueos