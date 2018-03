PonleRostroAlaViolencia genera debate en redes

La campaña #PonleRostroAlaViolencia que se desarrolló el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, aún genera debate.

Algunos de los 19 hombres señalados, en un blog anónimo y en afiches pegados en paredes de Quito, han reaccionado.

En sus redes sociales se han armado polémicas por las diferentes opiniones en torno a lo sucedido: se colocó su fotografía y una descripción, en un listado de hombres que son supuestamente “posibles feminicidas” de Ecuador.



Algunos de los involucrados, relacionados con el mundo del arte y la comunicación, han aclarado que no se puede dañar la lucha de organizaciones feministas al relacionarlas con este hecho, con la denuncia anónima, sin pruebas y sin por lo menos el consentimiento de mujeres, que supuestamente aparecen como víctimas de los hombres. Y frente a ese punto de vista publicado en sus cuentas de Facebook, han tenido comentarios de todo tipo, unos los aplauden, otros critican a esos grupos de mujeres. Este Diario intentó comunicarse con tres de los afectados, un par dijeron que atenderían la entrevista telefónica, pero finalmente no contestaron.



También se han dado casos de hombres que han decidido poner una denuncia por usar y difundir información e imágenes sin autorización, ante la Fiscalía General del Estado. Han dicho que queda en manos de las autoridades la investigación.



Organizaciones como Vivas Nos Queremos han dicho que no tienen nada que ver con esa campaña. Y han recordado que ellas no creen que se deba “escrachear anónimamente a las personas”. También han dicho que siempre ponen la cara y el cuerpo a sus denuncias.