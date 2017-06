Tres vinculados al caso Proinco fueron sentenciados a 13 años de prisión, acusados por el delito de estafa masiva

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a tres personas por supuestamente haber incurrido en el delito de estafa masiva, dentro del caso Proinco. El fallo se dio la tarde de este 1 de junio tras la diligencia de la fiscal María Susana Rodríguez.

La Fiscal dijo haber encontrado materialidad en el delito en tres empresas vinculadas a Proinco, lo cual habría determinado un perjuicio de USD 98 889 000. Según el tribunal, 1 300 personas fueron afectadas.



En el fallo se declaró culpable a Santiago R., como supuesto autor del delito. Mientras que Fernando C. y María José G. figurarían como coautores. Las tres personas fueron sentenciadas a 13 años y cuatro meses de prisión. Además, se ratificó la inocencia de Carmen G.



Según la Fiscal, las tres empresas relacionadas con Proinco no estaban autorizadas por el Sistema Financiero Nacional para captar dinero. Agregó que usaban publicidad engañosa para ese fin y no se entregó ninguna garantía a los afectados. Se determinó que las firmas señaladas deberán responder por el perjuicio que ascendería a USD 98 889 000, una vez sea ejecutoriada la sentencia.



El Tribunal también determinó que los tres sentenciados deberán pagar una multa de 40 salarios básicos unificados (SBU) cada uno. Adicionalmente, se dispuso la reparación integral a las víctimas y la prohibición de enajenar bienes y retención de las cuentas de los implicados.



Según Richard Panimboza, abogado defensor de más de 200 perjudicados, dentro de las investigaciones se determinó que "el dinero de los perjudicados desapareció" . Él dijo que habrá muy pocos bienes que permitirán hacer la reparación. Agregó que los peritajes demostraron que los valores que las empresas vinculadas a Proinco presentaban eran falsos.



"Tenemos que esperar la ejecutoría de la sentencia y ver qué podemos hacer por la vía civil", afirma Panimboza. Además, asegura que el patrimonio ya fue vendido y por eso considera que la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas de los implicados "fue tardía".



Xavier Velástegui, uno de los afectados, se mostró satisfecho por la sentencia, pero pidió que se haga lo posible para que se devuelva el dinero de los perjudicados. "No puede ser que desaparezcan USD 99 millones así como así. Se tiene que traer de vuelta ese dinero", comentó.



Al final, los abogados de las personas acusadas abandonaron la sala apenas terminó la audiencia, constató este Diario. Los defensores no se han pronunciado sobre la sentencia y tampoco han informado si presentarán una apelación ante la resolución.