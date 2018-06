En la vigilia se recordó los 74 días del secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO

LEA TAMBIÉN

La noche de este jueves 7 de junio del 2018 se realizó otra vigilia solidaria para recordar al fotógrafo Paúl Rivas, el reportero Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra. Se realizó al pie de la Catedral, en la Plaza de la Independencia, Centro Histórico de Quito.

Los manifestantes recordaron que se cumplieron 74 días del secuestro del equipo periodístico que viajó a Mataje, en la frontera norte. Portaban carteles y encendieron velas. “¡No al terrorismo, sí al periodismo!”, “¡Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa!”, “¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que las autoridades nos tienen que oír!”, eran los gritos que se escuchaban frente al Palacio de Carondelet.



Cerca de 40 personas acudieron al plantón. Liliana Caspi es una empleada privada que acudió a la vigilia de esta noche. “Me indigna mucho lo que ha pasado y me siento parte, aunque no soy periodista. He venido a los plantones desde que comenzaron”.



Para la mujer es indignante que han transcurrido 74 días del secuestro y no hay respuestas. “Para ellos (refiriéndose al Gobierno), como seres humanos, no les importa que tres personas hubieran desaparecido y ahora no dicen nada, todo es silencio”.



Lo mismo opinó Helen Peñaherrera, otra empleada privada que acudió a la manifestación. “Gente valiosa se ha perdido. Ellos salieron a trabajar para informarnos (…) No se puede creer que los gobernantes a los que hemos elegido no digan absolutamente nada”.



El quiteño Juan Andrade llevó una pancarta para recordar a los periodistas. A su juicio, la situación “se está pasando de la raya”. Los familiares de Rivas, Segarra y Ortega están demasiado preocupados y desesperados ante la falta de respuestas.



“El pueblo es inteligente, se ha dado cuenta que es negligencia e indiferencia del Gobierno que no ha hecho nada”, manifestó.