Una misa en San Francisco precedió a la undécima vigilia por libertad de los tres secuestrados

El undécimo plantón solidario por el equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Mataje (Esmeraldas), se realizó la noche de este viernes 6 de abril del 2018.

Ciudadanos, periodistas y personajes públicos como Martha Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós, y Carlos Sevilla, ex DT de la Selección de fútbol de Ecuador y actual entrenador de Clan Juvenil, se acercaron a la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico, luego de una misa que se ofició en la Iglesia de San Francisco.



La ceremonia religiosa fue presidida por fray Jorge González, guardián del convento máximo de San Francisco, y a ella acudieron centenares de fieles, para orar por la liberación de los tres secuestrados.



Durante la misa, uno de los familiares de las víctimas dijo que la solidaridad de la gente les permite seguir adelante mientras dure la lucha por pedir la liberación.

Periodistas, familiares, activistas y civiles acudieron a la Plaza Grande para la vigilia número 11 que se realiza por tres ecuatorianos secuestrados en Mataje, mientras realizaban su trabajo periodístico en la forntera. Foto: EL COMERCIO



"Agradecemos infinitamente a los periodistas del periódico en donde nuestros familiares trabajan. También a quienes organizaron esta misa", manifestó.

Luego se realizó una pequeña marcha, la cual comenzó en San Francisco y recorrió las calles Bolívar y García Moreno. El destino final era la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito.

Un grupo de personas convocadas a la vigilia de este 6 de abril del 2018, piden la liberación del equipo de prensa de diario EL COMERCIO, secuestrado desde el pasado 26 de marzo. Foto: EL COMERCIO



Entre las manifestantes estaba Antonella Quiñónez, expasante de diario EL COMERCIO. "Mi familia está en el periódico (...) He venido a casi todos los plantones", contó.



Ella gritaba con el resto de manifestantes: "¡Los queremos libres!", "¡Libertad!", "¡Nos faltan 3 que vuelvan ya!", eran las frases que se escuchaban en la Plaza Grande.



Otro manifestante era Luis Quimis, compañero de la universidad de uno de los secuestrados. "Aunque no fuimos amigos entrañables, me ha llegado bastante lo que ha pasado". "Él está secuestrado por realizar su trabajo y eso es lo que muchas personas no entienden", dijo.



En la vigilia también estuvo la comunicadora Paola López. A su juicio, las víctimas del secuestro son colegas que hacen falta en las coberturas. "Veo que más gente se une a las manifestaciones y eso muestra la verdadera dimensión de lo que pasa", añadió.