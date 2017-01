Este viernes 13 es el último plazo para solicitar la acumulación de los décimos

En vista que 15 de enero cae domingo, este viernes 13 es el último plazo para cambiar la forma de recibir el decimotercer y el decimocuarto sueldo. El artículo 4 del Acuerdo Ministerial 87 del 2015, que regula los pagos de ambos sobresueldos, determina que el pedido de acumulación o mensualización puede hacerse en los primeros 15 días del inicio del año.

Si un trabajador no desea cambiar la forma de recibir sus décimos no es necesario que haga una solicitud a su empleador, ya que la ley determina que: “Si para años posteriores el trabajador deseare continuar recibiendo de manera acumulada su decimotera y/o decimocuarta remuneración no será necesaria la presentación de una nueva solicitud”.



En el caso de que mensualice tampoco hay que presentar solicitud para seguir bajo ese mecanismo, según el Ministerio de Trabajo.



¿Pero cuál es la mejor manera de recibir estos sobresueldos? Antes de tomar una decisión con respecto a este tema es necesario tener claro para qué fueron creados estos sobresueldos, señaló Iván Avellaneda responsable del programa de Educación Financiera de Mutualista Pichincha.



Estos sueldos tienen como fin cubrir gastos asociados con el regreso al ciclo escolar y del fin de año. El decimotercero es una remuneración completa del trabajador que se paga en diciembre.



Mientras que el decimocuarto corresponde a un salario básico unificado completo, es decir USD 375, para este 2017, que se cancela al inicio del año lectivo de los planteles, en abril para el régimen Costa y agosto en la Sierra.



Antes que un trabajador decida acumular o mensualizar sus décimos debe tomar en cuenta sus hábitos financieros, ¿es ahorrador o no? y dependiendo de ello, tomar la decisión.



El técnico señala que una persona organizada y disciplinada en el uso del dinero puede mensualizar sus décimos . Con ese dinero extra puede comprar paulatinamente lo que necesita para la entrada a clases y las festividades del fin de año. De esa forma consigue mejores precios.



Otra de las alternativas es guardar todo ese dinero adicional, que recibirá cada mes, en un sistema de ahorro programado y ganar intereses.



Pero, si a la persona no le es fácil ahorrar la mejor alternativa sería acumular los décimos. De esta manera, contarán con dinero para enfrentar los gastos que se generan al inicio del año escolar y en la época de fin de año.



Otro de los destinos que podría tener ese sobresueldo es el pago de dudas. En ese caso es conveniente la mensualización de los décimos para poder cumplir con sus obligaciones.