La vieja guardia de Alianza País retoma cargos protagónicos

El gabinete del presidente entrante Lenín Moreno, que asumirá el cargo este miércoles, 24 de mayo del 2017, retoma algunas figuras de la vieja guardia de Alianza País, de aquellos que ayudaron a sentar las bases militantes e ideológicas del movimiento.

Por ejemplo Augusto Barrera, Virgilio Hernández, Rosana Alvarado, Paola Pabón, Fander Falconí. Ellos, así como algunos otros, han sabido mantenerse dentro del Gobierno y el movimiento durante la última década. Pertenecen a la facción oficialista que se originó en los primeros procesos políticos y sociales colectivos.



Para Esteban Nicholls, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, se trata precisamente de eso: retomar aquellos perfiles que configuraron la Revolución Ciudadana, con ideales progresistas. “Algunos de ellos se alejaron por tensiones con el Presidente (Rafael Correa), pero no se fueron del todo, se mantuvieron en el campo general del movimiento”, recuerda.



En el frente político, el más cercano a Carondelet, están María Fernanda Espinosa y Paola Pabón, quienes ocuparán la Cancillería y la Secretaría de Gestión de la Política, respectivamente.



Ambas han pasado por diversos puestos en el Gobierno y también impulsaron desde el primer momento la candidatura de Moreno en las pasadas elecciones. La primera principalmente como legisladora y organizadora de los grupos de base, fortaleciendo la estructura del movimiento.



Y la segunda como ministra y embajadora, ocupó ya la cartera de Exteriores y la de Defensa; también estuvo en Patrimonio y finalmente como embajadora ante la ONU, tiempo durante el cual coincidió con Moreno, en Ginebra.



Aunque en las secretarías de la Presidencia, ya no constan los nombres de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, la Secretaría de Comunicación quedará en manos del periodista Alex Mora, quien ha sido parte del canal público ECTV desde 2008. Empezó como reportero y escaló hasta Director de ese medio, bajo la gestión de Fernando Alvarado.



El Secretario General de la Presidencia será su asesor, el nicaragüense Eduardo Mangas, quien lo acompaña desde 2015 también en Ginebra, al igual que lo hizo su esposa, María Fernanda Espinosa.



En la Secretaría Jurídica estará Johana Pesántez, quien participó en el proceso de modernización de la Función Judicial. Después fue asesora del presidente saliente Rafael Correa, por cuatro meses, lo cual la llevó a ocupar el Ministerio de Justicia durante dos años.



Y, finalmente, Andrés Mideros será el nuevo titular de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Él se desempeñó como asesor en la misma institución, antes de ser Viceministro Coordinador de Desarrollo Social. La Senplades ha sido el fortín de los pensadores de Alianza País, que han colaborado con la elaboración de los planes de Gobierno, entre ellos Fander Falconí y Pabel Muñoz.



Dentro de los 45 perfiles que componen el Gabinete del nuevo Mandatario, incluidos otros cargos como consejeros, directores y gerentes, hay 16 que ya pasaron también por el equipo de trabajo del presidente Correa, aunque también durante el período en que Moreno era su Vicepresidente. Otros dos fueron alcaldes y siete fueron legisladores, todos electos por el oficialismo.



Nicholls explica que la ausencia de personajes como Ricardo Patiño, Alexis Mera y los hermanos Alvarado tiene la intención de desmarcar a la gestión de Moreno, desde un inicio, de la de su predecesor. Quiere empezar “con personalidad propia”. Aunque el académico afirma que no hay forma de saber si es un distanciamiento real o solo ‘maquillaje’, lo cual se verá en la práctica.