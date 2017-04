Vieja guardia añora al roldosismo de los 90

El regreso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz avizora un reto político. Agrupar en un solo frente a la vieja guardia del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y a la nueva generación que lidera su hijo ‘Dalo’ en Fuerza Ecuador (FE). Pero también recuperar su bastión político en las provincias costeras.

Una vez que se conoció que el exjefe de Estado (agosto de 1996 y febrero de 1997) retornará el próximo 17 de junio, las antiguas y nuevas figuras de la lista 10 analizan el escenario.



Víctor Hugo Sicouret, exministro de Vivienda del roldosismo, sostiene que “moverá el tablero electoral con su sola presencia”. Cree que una de las primeras cosas que hará el exmandatario de 65 años será luchar por recuperar el nombre del PRE. Esto porque el Consejo Electoral le quitó la personería por no haber cumplido los requisitos mínimos en las elecciones del 2013 y 2014. Luego ‘Dalo’ Bucaram inició un proceso de inscripción logrando recuperar la lista 10 bajo el nombre de Fuerza Ecuador.



El político cree que Bucaram Ortiz vendrá con el propósito de “amalgamar la vieja guardia con los jóvenes que se han adherido a la 10”. Sicouret negó que exista una división en el roldosismo tras el nacimiento de FE. Y explicó que antiguos roldosistas se han mantenido como independientes, fuera de ese grupo, pero siempre respaldando a su líder.



En ese sentido agregó que él junto a Alfredo Adum, otra figuras del extinto PRE, formaron el Movimiento Democrático Fuerza de los Pobres que, dijo, se sumará a Bucaram por recuperar su organización.



En las elecciones legislativas pasadas ellos participaron por Sociedad Patriótica. Bucaram Pulley afirmó en ese entonces que quería constituir su propia historia con FE e indicó que el estilo de hacer política de Adum “no encajaba” como candidato en el partido.



De su parte, Omar Quintana, exdiputado del roldosismo, refirió que la ausencia del expresidente dejó al partido sin su principal pilar por lo que derivó en malos resultados electorales. “Esa ausencia ha sido gravísima para la democracia”.



Bucaram vivió exiliado 20 años en Panamá. Ahora podrá volver al país una vez que la Corte Nacional de Justicia declaró prescritos los juicios que pesaban en su contra por los casos de la Mochila Escolar y los Gastos Reservados.



Quintana indicó que Bucaram Ortiz viene “a jugar su segundo tiempo” en política porque está “arraigado en el corazón del pueblo ecuatoriano”.



Está dispuesto a acompañarlo bajo la bandera del PRE y que debe recuperar el lema: la fuerza de los pobres.



Quintana recordó que el pasado 21 de abril se reunieron en Panamá con el exjefe de Estado varias figuras de la nueva era y la vieja guardia. De estos últimos indicó que se mantienen cercanos Fernando Rosero, José ‘Suso’ Salem, Eduardo Azar, Cirilo González, Harry Álvarez y Vicente Estrada.



‘Dalo’ Bucaram tiene otro punto de vista. Refirió que su padre va a fortalecer sustancialmente a FE y su estructura.



El excandidato presidencial dijo que hay un deseo de antiguos dirigentes cercanos a su padre de recuperar el PRE, pero aclaró que hoy FE es una realidad. Y que se debe fortalecer esa organización que “hoy tiene el privilegio de contar en sus filas” con el expresidente.



“Tenemos una lucha y nosotros no hacemos una distinción en esa lucha. Lo que jamás podrán conseguir es que mi padre camine por un lado y yo por el otro, eso no va a existir. Los dos vamos a estar caminando juntos en el accionar político”, advirtió.



‘Dalo’ analizó que el PRE se desmembró por la ausencia de su líder y que quienes estaban al frente “no supieron mantener esa estructura porque ni uno de ellos jamás ejerció un liderazgo nacional”.



Pero el PRE también perdió a varias de sus figuras que migraron a otras organizaciones. Entre ellos están los prefectos de Los Ríos, Marco Troya (AP) y Jimmy Jairala en Guayas (CD). También, el exprefecto de El Oro, Montgomery Sánchez (AP-MAR).



Jairala opinó que el regreso de Bucaram Ortiz generará un impacto en la medida de cual sea su aspiración política. Sin embargo, cree que no aglutinará a antiguos militantes que ya han tenido éxito en la lid electoral durante su ausencia.

“Nosotros hemos trabajado y sembrado la fidelidad con Centro Democrático, los que sí pueden preocuparse son quienes no aseguraron que ese trabajo político haya conseguido la lealtad de sus militantes”, señala Jairala. Además, que hay mucha gente del PRE (ahora en CD) que sabe que va a regresar Abdalá Bucaram, pero que no va a volver, “sin dejar de respetarlo”, manifestó.