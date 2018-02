El video viral de un defensor de las armas que decidió destruir su fusil después de la masacre de Florida

La masacre del pasado miércoles 14 de febrero del 2018 revivió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Sobrevivientes del ataque perpetrado por Nikolas Cruz en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, en Florida, y diferentes grupos activistas se han manifestado en los últimos días en varias ciudades para exigir controles estrictos a la venta de ese armamento.

En horas en que en el país volvió a reinar la conmoción por un nuevo tiroteo, en las redes sociales se viralizó un video de un amante y defensor de las armas. Sin embargo, su mensaje no fue en respuesta a las marchas para prohibirlas. Todo lo contrario.



Scott Pappalardo se sentó en su jardín junto a su rifle AR-15 -el mismo que utilizó Cruz para llevar a cabo la masacre- y expresó su consternación no solo por este reciente hecho, sino por los sucedidos en los últimos años.



"Para ser honesto, es divertido disparar. No soy un cazador, nunca maté a nada con ella, solo algunos blancos. Recuerdo en el camping de San Diego que le dije a mi esposa: 'Con mucho gusto daría esta arma si salvara la vida de un solo niño'. Eso fue hace cinco años. Desde ese entonces, 400 personas fueron disparadas en casi 200 tiroteos en escuelas (…) Y ahora, se perdieron otras 17 vidas", señaló el hombre de Nueva York en el video que subió a su cuenta de Facebook.



"Entonces, ¿cuándo cambiamos? (…) En mi cabeza digo: '¿Qué pasa si alguien compra esta arma, la lleva algún día a la escuela y dispara contra un grupo de personas'. ¿Podría vivir con eso? No. Pienso que no podría. Por eso decidí hoy asegurarme de que esta arma no sea capaz de quitarle la vida a nadie", agregó.

El hombre destruyó el rifle y cuestionó sobre el derechos de portar armas y la vida de las personas. Foto: Captura de pantalla



Pappalardo envió un claro mensaje a los defensores de las armas. Grupo en el que él se incluyó, pero reconoció que la situación se fue de las manos: "¿Es más importante el derecho a tener esta arma que la vida de una persona? Un arma como esta que puede causar tantas muertes y destrucción… Vean las imágenes de esas víctimas. ¿Ese derecho es más importante? No lo creo. Así que me aseguraré de que eso nunca ocurra con mi arma".



Luego, se levantó de la silla, agarró una sierra y partió el rifle en dos partes.



Esa acción, que tanto reclaman familiares de víctimas, civiles y políticos, la resumió Scott en el título que le puso al video: "Mi gota en un cubo muy grande".



Este martes, el video, difundido el pasado sábado, ya había sido compartido en más de 362 000 oportunidades y había tenido 19 millones de reproducciones.



Un día antes, Scott compartió por la misma red social un tatuaje que llevó por más de 30 años. El mismo consiste en un rifle con la leyenda: "El derecho a tener y portar armas".



"Todavía creo en esto, pero también creo que es necesario que haya leyes de armas mucho más estrictas. No le estamos quitando sus derechos, pero no hay forma de que nadie pueda decirme que las cosas no necesitan cambiar. Puedes argumentar todo lo que quieras, que los delincuentes no cumplan con las leyes sobre armas de fuego. Bueno, hasta el tiroteo en Florida no era un criminal. Hasta el tiroteo en Las Vegas no era un criminal. Ese argumento no tiene validez. La única forma de cambiar esto, porque nuestros políticos no lo harán, es para siempre ponerse de pie y hablar como lo hace el movimiento #metoo. Lamentablemente, no puedes evitar todas estas tragedias, pero podemos dificultar que armas como esta entren en manos de las personas", resumió en su mensaje, acompañado con el hashtag "#itstimeforchange" ("Es hora de un cambio").