Se viraliza en redes el video en el que aparece ‘Dalo’ Bucaram durante agresión contra el tío de Jorge Glas

Pocas horas después de que el vicepresidente y candidato a la reelección por el oficialismo, Jorge Glas, denunciara una agresión en contra de su tío, un video se difunde en las redes sociales. Ese ataque le fue atribuido a uno de los acompañantes del presidenciable Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley de Fuerza Ecuador (FE).

Glas colocó en su cuenta de Twitter una grabación de 2:14 de duración. Ahí se observa que el candidato Bucaram coincide en un restaurante guayaquileño con su tío Ricardo Rivera.

En la cinta se observa que Bucaram se aleja hacia un costado de la mesa que la iba a compartir con varias personas. Parece que habla por el celular, cuando de pronto se levanta de hombre de otra mesa, en la que ya estaba con anterioridad. Se presume que se trata de Ricardo Rivera y se le acerca. Ellos intercambian un corto diálogo, varios segundos después el presidenciable entrega el celular en su mesa. Enseguida dos de sus acompañantes se levantan y uno de ellos se acerca a Rivera y por la espalda le propina un manotazo en el rostro. ‘Dalo’ Bucaram presencia la escena.



“Aquí está el video donde se ve la violenta y mafiosa agresión contra mi tío de 67 años, el día de ayer por parte de la gente de ‘Dalo’ Bucaram”, escribió Glas en su cuenta de Twitter.



Bucaram reconoció haber estado en el sitio. Sin embargo, dijo que hacía un llamado a rechazar cualquier tipo de agresión.

“Yo no soy un hombre de agresiones, yo soy un hombre que lucha por la paz, que lucha por la familia", dijo el presidenciable.



"El señor Rivera tendrá, dentro del proceso que ha iniciado, probar todo lo que dice, yo no escondo nada, si me llaman a comparecer allí estaré, si él asiste a la Fiscalía de una vez que se quede ahí para que responda por todos los depósitos que se hicieron a su cuenta”, señaló Bucaram.



El candidato por FE contó que fue el señor quien intentó increparlo y que él respetuosamente lo atendió. “Yo dejaré que la Fiscalía dentro de la indagación se pronuncie. Para mí son temas que nos quieren desviar de la verdad”, manifestó.