Video documentó violento ataque de cuatro perros a adolescente en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ataque de una jauría de perros se produjo el martes 22 de mayo del 2018, cuando Anthony, de 13 años, se dirigía a la tienda a comprar. Los dueños de las mascotas dicen que son mansas, pero un video muestra la violencia con la que atacan al adolescente.

Anthony lleva casi una semana con reposo médico; todavía no se recupera de las heridas provocadas en sus piernas por cuatro perros que lo atacaron en la calle 5 de Julio de la parroquia Llano Chico, en el nororiente de Quito.



Este lunes 28 de mayo, EL COMERCIO llegó a su casa. Ana Alba, madre del adolescente, está consternada por lo sucedido. Cuenta que todo ocurrió la tarde del martes 22 de mayo cuando el chico se dirigía a la tienda para comprar.



Un video muestra cuando Anthony caminaba de forma pacífica, junto a la vereda; de pronto, cuatro perros corren hacia él. Uno lo arrastra al piso y le muerde en la pierna, otros vienen detrás, lo atacan y ladran.

El adolescente está solo en la calle, reducido en el piso, mientras es sacudido por los canes. Luego aparece un morador y lo ayuda; también el conductor de un vehículo. Una mujer sale de una vivienda con un palo de escoba; los animales se retiran como si nada.



Tras el incidente, el conductor del carro trasladó al chico hasta su casa, ubicada 10 metros más arriba del sitio donde aparecieron la jauría.



Alba se conmueve al recordar esas escenas y se quiebra. Desde el miércoles de la semana pasada, él no ha asistido a clases. Espera recuperarse para volver.



Su mamá todavía guarda el pantalón que llevaba puesto en el momento del incidente: un jean beige con manchas de sangre y roto.



Ella pide a los dueños de los animales que asuman los gastos médicos. Trabaja en un restaurante y no tiene recursos económicos para cubrirlos.



EL COMERCIO entrevistó a María Logro, dueña de uno de los perros. Ella asegura que ha entregado USD 60 y que su mascota es mansa y no ataca a la gente. "Desconocidos ingresaron a mi casa a robar y no les mordieron", sostiene.



Los vecinos de esa calle indicaron que el ataque a Anthony no es el único. Mayra Tapia, moradora, cuenta que lo mismo ocurrió con otras personas del sector. "Es algo reiterativo", enfatiza la mujer.



Sergio Guanoquiza es propietario de otro perro de la jauría que el martes 22 estaba en la calle cuando atacó al adolescente. Dice que también su animal tranquilo. "Yo conozco a los canes de los vecinos y no son agresivos".



Desconoce lo que pasó con Anthony. "Hay personas que se asustan, cogen un palo o una piedra. Los animales se dan cuenta que les van a agredir y eso creo que pasó".



En el video no se ve que el adolescente actúe con violencia.