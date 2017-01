Video del ataque en una escuela Monterrey genera polémica sobre el respeto a las víctimas

El video del ataque a tiros en una escuela en la ciudad mexicana Monterrey, divulgado por medios y sitios de internet, provocó una polémica sobre el respeto a las víctimas y la pertinencia de divulgar hechos de violencia que involucran a menores.

Nada más ocurrido el ataque de un estudiante a su maestra y compañeros del Colegio Americano del Noreste, que dejó cuatro heridos y al agresor muerto, se hizo público en los medios el video sobre el momento de la agresión, al parecer grabado por una cámara de circuito cerrado.



Jaime Rodríguez, gobernador del estado de Nuevo León, del que Monterrey es capital, reclamó el inmediato retiro del video, condenó la circulación de lo que llamó "perversas imágenes" y anunció una investigación de la Procuraduría (Fiscalía) estatal para dar con los responsables de la filtración.



El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, señaló en su cuenta oficial de Twitter que las víctimas de los hechos en Monterrey "merecen todo el respeto de la sociedad y de los medios de comunicación".



Osorio puntualizó que giró instrucciones para que se verifique que las imágenes que sean divulgadas por los medios y plataformas digitales "respeten la dignidad de las víctimas", en consideración a la "sensibilidad" del caso y en apego a las normas que protegen a los menores de edad.



En un aviso a los concesionarios de radio y televisión, Gobernación les recordó que no deben difundir imágenes ni datos personales de menores de edad, y evitar aquellas que propicien la discriminación o el estigma de los mismos.



El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para "no compartir fotografías ni transmitir vídeos" de los hechos ocurridos en el colegio.



El DIF se pronunció por una sociedad y una niñez "libres de violencia" y lamentó el ataque ocurrido en la escuela que dañó a la niñez mexicana.



A las peticiones de las autoridades se sumaron llamados de usuarios de las redes sociales para que las imágenes del ataque no fueran vistas ni compartidas.



Un usuario identificado como @dolorcillo, que aseguró tener en sus manos el video que muestra el momento del ataque, recibió más de medio millar de apoyos para publicarlo y poco más de 190 que le pidieron que no lo divulgara.



"Quienes están difundiendo el macabro video del asesinato de niños en Monterrey violan la dignidad de todos. Respetemos a las víctimas", dijo Miguel Carbonell, el director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, en su cuenta de Twitter.



"No compartan el video de Monterrey, piense en su familia", dijo otro usuario de la misma red social.



Por su parte, la Red de Periodistas del Noreste condenó que sean las autoridades las primeras en violar la Constitución y las convenciones internacionales al revelar el nombre del menor implicado en el ataque.



"Aldo Fasci Zúazua, vocero de seguridad de Nuevo León, violó los apartados B y C del Artículo 20 de la Constitución que protegen la identidad de menores de 18 años implicados en delitos", precisó un comunicado de la Red, organización integrada por 400 comunicadores del noreste de México.



El funcionario violó además la Ley sobre Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Víctimas y la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, ya que todas ellas establecen "el interés superior de proteger la identidad de los menores", apuntó.



La Red también exhortó a todos los periodistas del país a conducirse con ética y con el debido respeto a la privacidad de los afectados y sus familias.



"Llamamos también a los colegas a evitar reproducir las imágenes y comentarios que se comparten en redes sociales y que lesionan los derechos y la integridad de las víctimas, y se respete la presunción de inocencia de los imputados", concluyó el comunicado.