Varias víctimas en atentado contra popular zona de bares de Londres

Un nuevo atentado que dejó un número incierto de víctimas golpeó Londres este sábado 3 de junio del 2017 por la noche cuando una furgoneta atropelló a varias personas en el puente London Bridge y luego hubo acuchillamientos en Borough Market, una zona adyacente.

La policía tildó de “terroristas” los ataques, y los testigos hablaron de varios hombres acuchillando con ensañamiento a gente indefensa. De momento no se ha confirmado si hay muertos.



Una foto difundida por la BBC mostraba a dos de los potenciales agresores abatidos frente a un bar, uno de ellos con un par de latas en la cintura, algo que se asemejaba a un cinturón de explosivos.



De confirmarse, se trataría del segundo atentado en el Reino Unido en apenas dos semanas, tras el que dejó 22 muertos en Manchester el 22 de mayo, en un concierto de Ariana Grande. Sin embargo, se asemeja más al vivido el 22 de marzo cerca del Parlamento, cuando un hombre atropelló a la gente que cruzaba el puente de Westminster y luego acuchilló a un policía, matando a 5 personas en total.



“Los incidentes en London Bridge y Borough Market fueron declarados incidentes terroristas”, dijo la policía, aclarando que lo que ocurrió en Vauxhall, más al oeste, fue “un acuchillamiento y no está conectado” con los otros dos.

A las 22:08 (21:08 GMT) agentes de policía respondieron a un aviso de una colisión de un vehículo contra los transeúntes en el London Bridge, anunció la policía en un comunicado.



"Los agentes respondieron entonces a avisos de acuchillamientos en el Borough Market", en el extremo sur del puente. "Policías armados respondieron y hubo disparos".



Una testigo, Dee, de 26 años, que vive en Londres pero no es británica, dijo a la AFP, visiblemente conmocionada, que se trataba de "un atentado terrorista".



"Una camioneta chocó contra las vallas del London Bridge, y luego había un tipo con un cuchillo, bajó las escaleras y entró en un bar. Es un bar francés. No entró en el bar, estaba en la terraza", explicó, sin querer dar su apellido o nacionalidad.

'Le habían cortado el cuello'



Otro testigo, Alex Shellum, dijo a la BBC que estaba en un bar en el London Bridge con unos amigos cuando "entró una mujer herida buscando ayuda. Sangraba abundantemente por el cuello, parecía que le habían cortado el cuello. La gente trató de atajar la hemorragia".



Otro testigo, Gerard, presentado por la BBC, explicó cómo vio a un hombre dándole al menos diez cuchilladas a una chica.



Otro testigo habló de "numerosos disparos" en la zona.

La policía de transportes indicó en un comunicado que había "varias víctimas" después de este incidente en el London Bridge, en el que parece que estuvo implicado "un vehículo y un cuchillo".



"La policía está lidiando con un incidente importante y todas las rutas están siendo desviadas", dijo la agencia de transportes en Twitter, mientras que el servicio de ambulancias de Londres afirmó que se estaban enviando "múltiples recursos" al lugar.



El puente London Bridge fue cerrado en ambos sentidos y las imágenes de televisión mostraban numerosos vehículos policiales en la zona, además de varias ambulancias.

'Corre, escóndete, avisa'



La policía difundió tres consignas: "corre a un lugar seguro, es mejor opción que negociar o rendirte"; "escóndete, silencia tu teléfono, apaga la vibración, atrinchérate si puedes; llama a la policía al 999 cuando sea seguro".



Will Heaven, el jefe de redacción de la revista The Spectator, informó en Twitter que vio que había "dos víctimas, una en la vereda y otra en el borde de la vía" y dijo que en el lugar habían policías armados.



La periodista de la BBC, Holly Jones, que estaba en el puente en el momento del incidente, indicó que vio una camioneta conducida por un hombre que viajaba a "unos 80 kilómetros por hora".

La reportera dijo que cerca de cinco personas fueron atendidas por lesiones, después de que el vehículo subió en la acera y las atropelló.



Jones afirmó que vio a un hombre, con el torso desnudo, que fue esposado y arrestado por la policía.



"Hay varios botes de la policía con linternas escrutando las aguas del Támesis actualmente", dijo la periodista a la radio de la BBC.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, tildó hoy de "deliberados y cobardes" los ataques perpetrados en el puente de Londres y en el mercado de Borough de la capital, y consideró que "no existe ninguna justificación para tales actos bárbaros" en los que más de una persona ha muerto y varias resultaron heridas.

"Mis pensamientos están con todos los afectados, y me gustaría dar las gracias a los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de emergencia, que fueron los primeros en llegar a la escena y que trabajarán durante toda la noche", apuntó el edil en un comunicado.



El político laborista, que está en "estrecho contacto" con los altos mandos de la policía, que le mantienen informado de "todos los avances" de la investigación, apuntó que asistirá hoy a la reunión del comité de emergencia Cobra que presidirá la primera ministra Theresa May, a fin de evaluar la situación.



Mientras se esclarecen los hechos, Khan pidió en ese mensaje a los ciudadanos que eviten acudir al área cercana al puente de Londres y recomendó que la estación de metro cercana permanezca cerrada.



El alcalde ha instado además tanto a los londinenses como a los turistas que visitan la capital a que "permanezcan tranquilos y vigilantes" y que acudan a la policía en caso de que detecten algo "sospechoso".



"Aún no conocemos todos los detalles, pero esto ha sido un ataque deliberado y cobarde contra londinenses inocentes y visitantes que disfrutaban de la noche del sábado", apuntó Khan, que "condenó" lo sucedido "en los términos más rotundos posibles".



"No existe ninguna justificación para tales actos bárbaros", agregó.

El presidente francés expresó su solidaridad con el Reino Unido tras el incidente del sábado por la noche en Londres, que dejó varias víctimas y que fue catalogado por las autoridades como un ataque “ terrorista ” .



“ Frente a esta nueva tragedia, Francia está más que nunca antes al lado del Reino Unido. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos ” , dijo de su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha transmitido hoy la "solidaridad y apoyo" de España a las autoridades y al pueblo británico por los dos ataques terroristas registrados en Londres, que se han saldado hasta el momento con más de un muerto y varios heridos.

En su cuenta de la red social Twitter, Rajoy califica de "triste información" los actos terroristas acaecidos en el puente de Londres y después en el mercado de Borough, así como el suceso registrado en Vauxhall, que según la Policía Metropolitana de Londres (Met) no está relacionado con los anteriores.



"Sigo con preocupación los ataques en Londres, triste información. Nuestra solidaridad y apoyo a las autoridades y al pueblo británico" es el mensaje que ha insertado Mariano Rajoy esta madrugada en su cuenta de Twitter.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo al Reino Unido. "Todo lo que Estados Unidos pueda hacer para ayudar a Londres y al Reino Unido, ahí estaremos. Estamos con ustedes. Dios los bendiga", señaló Trump en su cuenta de Twitter.