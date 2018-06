La víctima de 'La Manada' en España pide no callar ante violaciones

LEA TAMBIÉN

La joven española víctima de 'La Manada', los cinco hombres que abusaron en grupo de ella, se pronunció públicamente por primera vez este miércoles 27 de junio del 2018 en una carta en la que pide a las personas que sufran una violación no quedarse calladas.

“Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit, hacedlo como queráis, pero contadlo. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”, escribió la joven, cuyo caso ha provocado masivas manifestaciones en España en los últimos meses.



La carta fue leída por la presentadora Ana Rosa Quintana, en su popular programa de la cadena privada Telecinco.



“No podemos bromear con una violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Por favor, sólo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis”, señaló en la misiva.



“Pensaréis que no tenéis fuerzas para luchar, pero os sorprendería saber la fuerza que tenemos los seres humanos”, continuó.

En abril, un tribunal en Pamplona (norte) causó escándalo al descartar la violación y sólo condenar por abuso sexual a los acusados, quienes penetraron sucesivamente a su víctima, entonces de 18 años, en un portal de un edificio durante la fiesta de los Sanfermines en julio de 2016.



Los cinco jóvenes, que se hacían llamar 'La Manada', se grabaron a sí mismos y compartieron los videos.



Condenados a nueve años de prisión en primera instancia, fueron puestos en libertad bajo fianza el viernes pasado en espera de la resolución de sus apelaciones, generando indignación y nuevas manifestaciones en distintas ciudades españolas.



La fiscalía también apeló la sentencia en primera instancia, que consideró demasiado clemente.



Muchas mujeres participaron en una campaña en redes sociales donde revelaron abusos sufridos, bajo la etiqueta #cuéntalo.



“Personalmente, con que mi caso haya removido la conciencia de una persona o haya dado fuerzas a otra persona para luchar, me doy por satisfecha”, agregó en su carta la víctima de 'La Manada'.