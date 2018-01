El vicepresidente Jorge Glas cumple 90 días de ausencia en el cargo

El plazo de ausencia temporal de Jorge Glas en el cargo de vicepresidente termina hoy (2 de enero de 2018). Y desde mañana ya podrá considerarse como ausencia definitiva.

Glas está detenido, desde octubre, por asociación ilícita en la investigación de Odebrecht. En los casos de ausencia definitiva, la Constitución dicta que el Primer Mandatario envíe una terna con los nombres para el posible reemplazo.



Según el secretario de Gestión de la Política y consejero presidencial, Miguel Carvajal, la lista con los tres candidatos podría conocerse mañana, una vez que sea enviada a la Asamblea Nacional.

El funcionario dijo, el 28 de diciembre, que Moreno ha hecho consultas con los miembros del buró de Alianza País y otras personas de su confianza para conocer sus criterios.



El perfil que buscan para sustituir a Glas es de alguien que “garantice coherencia y continuidad con el programa político” de Moreno, así como alguien que genere estabilidad política. Y no descartó que una mujer pueda ocupar el cargo.



En redes sociales se difundieron nombres de políticos que podrían reemplazar a Glas. Uno de los que más se repite es el de la actual ministra de Industrias, Eva García. Este Diario se comunicó con la Secretaria de Estado. Ella manifestó, ayer (1 de enero de 2018), que es “un tema delicado” y que no dará declaraciones al respecto. Otros nombres que se proyectan son el de María Alejandra Vicuña, actual vicepresidenta encargada, y la exministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Desde el Ejecutivo se pidió que no se especulara con los nombres.



No existe una fecha, dentro de la Ley, que obligue a Moreno a enviar una lista. El Presidente puede hacerlo cuando estime conveniente, según el constitucionalista David Ochoa. Incluso, se podría prorrogar a Vicuña en el encargo hasta que se envíe y se escoja al sucesor de Glas.



Si Moreno entrega una terna, la Asamblea deberá escoger al próximo Vicepresidente en un plazo de 30 días. De no hacerlo, se nombra automáticamente al primero de la lista.



El abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, envió el sábado una carta al presidente de la Asamblea, José Serrano. En el documento detalla que no se puede aplicar el artículo 150 de la Constitución, relativo a la ausencia temporal ni tampoco a falta definitiva de su cliente en el cargo. “Por lo tanto, no cabe terna presidencial que se envíe a la Asamblea”, dijo.



En paralelo, la Comisión de Fiscalización sesiona hoy a las 10:00, para conocer el inicio de juicio político en contra del Segundo Mandatario pedido por la oposición. Se espera que este mismo día se notifique a las partes. Entonces, tendrán un plazo de cinco días para presentar sus pruebas tanto de cargo como de descargo.



Pero existe una condición que podría paralizar el juicio. Si la ausencia del Vicepresidente pasa a ser definitiva, Glas ya no podrá ser censurado en el Legislativo. La Constitución no establece el enjuiciamiento político a un exmandatario; solo para los exministros.



Para el asambleísta e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Patricio Donoso, el juicio político debe concluir ya que inició cuando Glas estaba en funciones.



Defensa de Jorge Glas espera fallo por escrito

​

En el ámbito penal, la sentencia de seis años de prisión por el caso Odebrecht en contra del Vicepresidente será apelada. Sin embargo, este recurso no puede aplicarse mientras el fallo no sea notificado por escrito por parte del Tribunal de la Corte Nacional que lo sentenció.



Para Franco Loor, la falta de notificación es otra vulneración al derecho a la defensa de su cliente. Ayer, él aseguró que mientras no se despache ese documento, la defensa del Glas no puede estudiar los argumentos legales que se usaron para condenarlo. “El no notificar va en contra de la ley, pues ya son más de 15 días”.



Después de la apelación, al Vicepresidente le quedan los recursos de casación y revisión de la sentencia en la Corte Nacional. Mientras no se agoten todas estas vías legales, la condena no está en firme y por lo tanto Glas no ha perdido sus derechos civiles, como el derecho al sufragar dentro de la Cárcel Nº 4, donde está detenido desde el pasado octubre.

El Estado tampoco puede hacer efectiva la reparación integral. El Tribunal ordenó que Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera cancelaran USD 14 millones.