Expresidente mexicano Vicente Fox: 'A Trump le deseo lo peor'

El exmandatario mexicano Vicente Fox, en una entrevista a Efe, arremetió este miércoles, 28 de febrero del 2018, contra los autoritarismos y los "líderes mesiánicos", deseó "lo peor" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que hay que echar "con las patas por delante" al venezolano Nicolás Maduro.

"Los líderes mesiánicos, los populismos, los autoritarismos, no caben en una democracia, son la antítesis del sueño americano, la negación del sueño de Washington y de Lincoln, yo no sé qué hace ahí ese señor, quién lo puso ahí, le deseo lo peor", dijo Fox en alusión a Trump, en una entrevista concedida en Dubái, donde se celebra el Foro Empresarial Global Latinoamericano.



Fox no cree que, a pesar de las tensiones surgidas entre EE.UU. y México por el muro propuesto por Trump, vaya a desaparecer el tratado comercial que une a México con Canadá y Estados Unidos (NAFTA, en español TLCAN). "De ninguna manera", apuntilla.



"Un personaje como Trump ni pasará a la historia ni estará más tiempo ahí, creo que la democracia americana tiene controles y equilibrios que están asegurando que las locuras que propone no funcionen y queden destruidas, y también creo que los americanos se están despertando a una nueva realidad", comentó.



Asimismo, Fox habla con claridad sobre Venezuela, un país sobre el que mantiene que "está peor que nunca, más hambre, más enfermedad, menos medicina, menos libertad, menos democracia".



"Maduro es un auténtico dictador, un gorila que no sé cómo lo vamos a hacer, pero que hay que echarlo fuera, con las patas por delante", subraya.



"Es un dictador que rehuye del encuentro democrático, que rehuye dejar libertad a la gente para votar, que hace desaparecer a la oposición y la aplasta y la presiona", señala.



Razón por la cual estima que es necesario "poner en marcha una estrategia".



"Por eso estoy trabajando, por eso he convocado a los líderes venezolanos a sentarnos para ver cuál es el camino, porque la única salida falsa que no debemos tomar es la violencia", apunta.



"Hay que ganarle en términos democráticos así estén todas las desventajas de todo el mundo, así me tocó a mi en México y se pudo echar para afuera al PRI e igual lo vamos a hacer en Venezuela", vaticina.



El presidente de México de 2000 a 2006 asegura que la globalización "no es solo necesaria sino que ha sido un gran hallazgo, un gran encuentro de la humanidad que ha reducido la pobreza significativamente en las últimas tres décadas, ha incrementado las clases medias de manera muy dinámica y ha puesto en movimiento continentes que estaban en el olvido, como África".



"La globalización es un verdadero activo, que se puede mejorar, sí, y mucho, es lo que hay que hacer", asegura.



En ese sentido, se posicionó claramente en contra de "los nacionalismos, los individualismos, los brexits, los catalonias-exit y los californias-exit".



"Son un error garrafal, y lo peor es que son movimientos que vienen del puro populismo", por lo que considera que "someter a votación ese tipo de nacionalismos patrioteros no es el camino más adecuado para conseguir un mundo mejor".



Según el expresidente mexicano, "lo primero es la dignidad de las personas, los derechos humanos, la libertad y la democracia, sólo sobre esos fundamentos se pueden construir economías exitosas".

Y aplicada esta teoría a los latinoamericanos, concluye: "somos sumamente creativos, pero tenemos una enorme desventaja: creer que con eso se resuelven los asuntos del mundo".



"Creatividad y chispa nadie nos la quita, habrá otros con más sentido de la responsabilidad", puntualiza.



Por lo que se refiere a Emiratos Árabes, manifiesta que "ha abierto la ventana a una visión de futuro que se nutre de la convicción de que todo se puede y todo se alcanza siempre y cuando se trabaje y existan buenos gobiernos".



"Es una inspiración venir aquí, todo el mundo debería venir aquí, sobre todo aquellos que piensan que Latinoamérica no tiene este futuro brillante: venir te hace ver que se puede aquí y se va a poder allá", concluye.