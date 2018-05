El Vicario Judicial de Chile investiga las denuncias de abuso sexual en contra de un sacerdote cuencano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Iglesia Católica investiga las denuncias de abusos sexuales a niños, hace más de 50 años, por parte de un sacerdote cuencano. Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, está en la capital azuaya investigando los casos.

Ortiz arribó a Quito el lunes, 21 de mayo del 2018, para interrogar a los cuatro denunciantes y al acusado César C. La tarde de ese mismo día, en una de las oficinas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se reunió con Jorge P. -quien en abril pasado- fue el primero presentar su caso.



Este cuencano -quien actualmente tiene 62 años- hizo pública su historia tras conocer que –el 12 de abril del 2018- el religioso iba a recibir una importante presea dentro de la Sesión Solemne conmemorativa por los 461 años de fundación de Cuenca. Finalmente, César C. se excusó, mediante una carta, argumentando temas de salud.



Jorge P. relató al Vicario Judicial cómo supuestamente el sacerdote cuencano abusaba sexualmente de él desde que tuvo siete años hasta los 14 años. La entrevista demoró más de cuatro horas, con preguntas y repreguntas, contó una de las hermanas del denunciante.



Es casi el mismo tiempo que duraron las entrevistas -la mañana y tarde de este martes 22 de mayo del 2018- a las otras dos víctimas de los supuestos abusos sexuales. Estas reuniones se cumplieron en la Casa Parroquial de San Blas en Cuenca.



Uno de los denunciantes dijo que salió con un poco de dolor de cabeza, mareado y exhausto por tantas preguntas dentro del interrogatorio. “Relatar esos dolorosos abusos es como volverlos a vivir. Desde los siete años no sé lo que es la felicidad”, dijo el azuayo de 64 años.



Para este miércoles, 23 de mayo del 2018, está prevista la última entrevista con otro cuencano quien supuestamente soportó castigos físicos por parte del sacerdote y que sabía de los abusos sexuales a otros niños. Y en la tarde será interrogado el sacerdote, quien actualmente tiene 91 años.



El arzobispo de Cuenca, Marco Pérez, explicó que todas estas diligencia forman parte de la investigación y el jueves 24 de mayo, junto con el Vicario Fiscal Ortiz, darán a conocer algunas generalidades de la indagación y los procedimientos que se vienen.



Ortiz de Lazcano es el sacerdote que investigó y encontró culpable al sacerdote chileno, Cristián Precht, de abusos sexuales a menores y mayores de edad. Fue condenado en el 2012 por la justicia eclesiástica y apartado –por cinco años- del ministerio sacerdotal. La sentencia terminó en diciembre.



El informe final de los casos ocurridos en Cuenca será remitido al Vaticano. Desde allí, se emitirá –si lo hubiera- las sanciones canónicas. María, hermana de Jorge P. dijo que solicitaron a las autoridades de la iglesia católica que el sacerdote implicado pida perdón público a todas las personas que ultrajó y a sus familias por lo que les tocó vivir. Además, que se le retire los hábitos (vestidura de sacerdote).