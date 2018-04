Vías en buen estado, para los cuatro días de feriado por el Día del Trabajo

LEA TAMBIÉN

Para este feriado de cuatro días, los viajeros pueden circular sin dificultades por el 65% de la red vial estatal, que está en buenas condiciones.

En el resto se deben tomar precauciones, por las lluvias y deslaves que se producen.

El presidente Lenín Moreno decretó este jueves, 26 de abril del 2018, que el feriado nacional por el Día del Trabajo fuera de cuatro días, entre el 28 de abril y 1 de mayo, con lo cual se suspende la jornada laboral del lunes. Esta disposición fue obligatoria tanto para el sector público y privado.



Debido al largo asueto,el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recomendó a quienes se desplacen a otras ciudades que conduzcan con precaución en las zonas vulnerables a deslizamientos por lluvias.



Por ejemplo, enla vía Alóag-Santo Domingo se presentó un derrumbe en el kilómetro 53, que fue despejado ayer.



Al igual que el feriado anterior, y para facilitar la movilización de los viajeros, se dispuso la unidireccionalidad de los ejes viales más demandados.



En la Sierra, esta medida se aplicará mañana en la Panamericana Norte (desde Quito hasta el redondel de El Cajas) y en la Panamericana Sur (desde Tambillo hasta el Obelisco).



El MTOP indicó que si se presentase una gran cantidad de vehículos en estos días habrá contraflujo en la vía Alóag-Santo Domingo.



En las carreteras de Esmeraldas, que conectan a los balnearios y zonas turísticas, no se han reportado inconvenientes. Desde este viernes, se activarán controles policiales y puestos de auxilio cada 30 kilómetros.



En esos sectores se harán operativos de control de armas y de tránsito. Según Winston Belanzátegui, del ECU-911, en las carreteras se instalaron nuevas cámaras para monitorear el flujo de turistas. Estos videos serán analizados por el ECU-911 y también por la Policía y las Fuerzas Armadas.



La vigilancia a través de cámaras y drones se reforzó en zonas turísticas, como el balneario de Las Peñas (San Lorenzo) y en La Y de Borbón.



En total, se activarán 60 cámaras para este feriado en Esmeraldas. Más de 1 000 policías resguardarán la provincia.



Carlos Acosta, director de Turismo de la Coordinación Zonal 1, afirmó que la provincia está preparada para ofrecer seguridad a los turistas. Él señaló que los problemas de inseguridad se han focalizado en la zona norte. Mientras que en el sur, donde están las playas de Esmeraldas, Tonsupa, Atacames, entre otras, no se han registrado novedades.



Fabián Argüello, capitán de la Armada del Ecuador, recomendó a los turistas que alerten al ECU-911 sobre cualquier anomalía que se registre durante su viaje. Pidió que se comuniquen constantemente con sus familiares y les indiquen dónde se ubican. También solicitó la verificación de permisos y planes de evacuación actualizados en los sitios de hospedaje.



En Manabí, tres carreteras están habilitadas parcialmente. Una de esas es la vía Bahía de Caráquez–San Clemente, en el ingreso a la ciudad de Bahía. Por esa arteria el paso está habilitado, pero con restricciones por trabajos en la calzada.



En las vías principales de la Sierra Norte y Centro tampoco se han reportado inconvenientes. La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, afirmó que harán controles en las carreteras. Según la Zonal 3 del MTOP, en Tungurahua hay tramos de la carretera Baños-Río Verde-Mera que pueden presentar deslizamientos.



El sector hotelero del país está listo para recibir a los turistas. Santa Elena y sus playas se aprestan a ver copado al menos el 90% de su capacidad hotelera. La península dispone de 5 000 camas, según los operadores turísticos.



Douglas Dillon, del proyecto Ruta del Sol, comentó que para este feriado están tratando de resaltar a la provincia como escenario del inicio de la temporada de verano, en la que el atractivo principal son las ballenas.

“Ballenita, Salinas, La Libertad, Ayangue, Olón y otros balnearios son los más demandamos. Aún no tenemos un promedio de reservas, pero hay un altísimo interés”.



Desde Guayaquil, durante el feriado, se prevé que se movilicen 265 000 personas por la terminal terrestre y otras 30 000 en la terminal Pascuales. Las autoridades dijeron que durante esos días se redoblará la seguridad.



Los operadores turísticos guayasenses pidieron tomar precaución en el tramo entre la parroquia rural guayaquileña Progreso y la comuna peninsular de Villingota, en la que hay algunos baches.