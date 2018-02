La vía Caluma-Bucay cerrada al tránsito vehicular por los deslaves

Los trabajos de limpieza del lodo y piedras que cubren las vías Guaranda-Echeandía y Caluma-Bucay continúan. Un grupo de trabajadores con apoyo de la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Bolívar realiza la limpieza. Según un informe difundido por esta entidad, al momento la carretera Guaranda-Echeandía está habilitada al tránsito vehicular en un 70%, mientras la Caluma-Bucay está cerrada.

Gustavo Pilamunga, director del MTOP de Bolívar, explicó que dos nuevos deslaves de mediana magnitud (500 toneladas) afectan el paso en la carretera a Caluma-Bucay. Para rehabilitarla se trabaja con una retroexcavadora, 4 volquetas, una minicargadora y una motoniveladora. “La lluvia registrada en la noche y madrugada de hoy, jueves 22 de febrero del 2018, afectó en los sectores San Juan de Asapi y San Francisco. Esperamos Se espera que en las próximas las dos vías sean habilitadas en su totalidad”.



Indicó que la vía Guaranda-Salsapamba-Babahoyo es utilizada como alterna, por los transportistas que se dirigen al Puerto Principal. Con el cierre de la carretera Aloag-Santo Domingo se incrementó en el tránsito de entre 4 000 y 5 000 vehículos diarios. De Guaranda a Babahoyo los conductores tienen que recorrer 116 kilómetros.



En Cotopaxi la vía de dos carriles Latacunga-Pujilí- La Maná no registra deslizamientos de tierra y piedras. Los técnicos del MTOP informaron que en las últimas horas no hubo lluvias en las zonas de El Tingo, La Esperanza y Pílalo, consideradas de alto riesgo. Los funcionarios indicaron que en las cercanías se encuentran obreros con maquinaria pesada para retirar el material pétreo.