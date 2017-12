Más de 150 000 personas saldrán desde las terminales terrestres de Quito durante el feriado de fin de año

A partir del mediodía de este viernes 29 de diciembre se incrementó el número de usuarios de la Terminal Terrestre Quitumbe, en el sur de Quito. Ya para las 18:00 se observaban filas en algunas boleterías, especialmente de aquellas rutas que se dirigen hacia la región Costa.

La más extensa era para comprar pasajes con destino a Santo Domingo.



Aproximadamente 150 000 personas saldrán desde las dos terminales terrestres de Quito durante este feriado de fin de año, según cifras de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). De estas, al menos

100 000 pasajeros partirán desde la terminal de Quitumbe, en el sur de la ciudad, y más de 50 000, desde Carcelén, en el norte.



Mariela Córdova llegó a las 17:00 a Quitumbe y esperaba que no existiera tanta afluencia de personas. “Tenía esperanza de poder comprar pronto los boletos, pero no queda más que hacer la fila con paciencia”, dijo.

Este viernes, 29 de diciembre del 2017, gran afluencia de viajeros esperaba la salida de los buses interprovinciales en la Terminal de Quitumbe. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO



Gabriela Arteaga compró con rapidez los boletos para viajar a Quinindé, en Esmeraldas, pero estaba molesta por el valor que tuvo que pagar. “Usualmente se cancela seis dólares, pero en feriados abusan y me cobraron USD 14. Aquí no hay nadie quien controle y uno puede reclamar, pero si no paga no viaja”.



En las boleterías que expenden pasajes con destino hacia provincias de la Sierra y de la Amazonía no hubo mayor demanda.



Juan Cano compró su boleto para Riobamba en menos de diez minutos. “Como son ciudades más cercanas no hay mucha aglomeración de gente, por eso vine tranquilo a comprar el pasaje”.



Mariuxi Egas, en cambio, buscaba un pasaje para las 19:00 para desplazarse hasta Machala, a primera hora del sábado 30 de diciembre. No lo logró por lo que esperaba que se abriera una nueva frecuencia.



Miembros de la Policía Nacional resguardaron la seguridad de los viajeros en estas terminales.