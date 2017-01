El viaje del Fiscal por Odebrecht, sin fecha

Por ahora no hay datos concretos. El fiscal general Galo Chiriboga dice que planifica un viaje a EE.UU. para recabar datos del caso Odebrecht, pero no tiene fecha. Cree que podría ser a finales de este mes o en los primeros días de febrero. Sin embargo, asegura que quiere reunirse con autoridades de ese país y conocer los avances en esta investigación.

De concretarse el anuncio, el viaje ocurrirá un mes después de que estallara el escándalo de corrupción que salpica a esa empresa. El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que Odebrecht pagó millonarios sobornos en Sudamérica a cambio de contratos. Los informes judiciales refieren que en Ecuador la compañía entregó USD 33,5 millones a funcionarios del Gobierno.



Ayer, 12 de enero del 2017, a Chiriboga se le consultó por qué no anticipa esa visita y respondió: “no puedo tomar un avión y salir corriendo a Washington”.



¿La razón? “El fiscal es parte del Estado ecuatoriano y por tanto las relaciones internacionales las lleva la Cancillería. Yo soy respetuoso de esa normativa”, sostuvo Chiriboga.



El pronunciamiento del Fiscal llegó dos días después de que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, viajara a Estados Unidos, para entregar un documento en el cual se señala “el enorme interés” del Cabildo quiteño en que se divulguen los nombres de los ecuatorianos sobornados.



Su viaje no fue bien visto por el bloque de concejales de Alianza País. El martes, el edil Jorge Albán lo reprochó y aseguró que la representación oficial del Ecuador en EE.UU. y el mundo lo tiene el Gobierno y que ya se han solicitado informes. “Si él quiere hacer un trámite adicional ¿a través de qué mecanismos? no lo sabemos, en fin, que lo haga”.



Desde el 22 de diciembre, la Fiscalía ha realizado 12 diligencias y en eso basa su defensa de lo investigado hasta ahora.



Una de las últimas actuaciones se efectuó entre la tarde y noche del miércoles último. Los investigadores allanaron las oficinas de la compañía en Quito y confiscaron información financiera y contable.



En esos documentos aparecen datos de contratos y reajustes de cantidades en proyectos que estaban en papeles.



Por ahora, la investigación es reservada y lo único que ha trascendido son los allanamientos en Quito y Guayaquil.



Por la incursión en el Puerto Principal, la Fiscalía ya tendría los nombres de las personas que pudieron recibir esos dineros ilegales. Chiriboga pidió que el país comprenda que la indagación es reservada y que no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer la investigación. No dijo cuándo dará a conocer esos nombres.



En la lista de diligencias también están los pedidos de ‘asistencia penal’ a Estados Unidos, Suiza, Brasil y España. Sin embargo, las respuestas podrían llegar hasta en dos meses.



La empresa brasileña operó en el país desde 1987 y suscribió 33 contratos desde ese año. Tiene oficinas en Argentina, Panamá, EE.UU., Perú, Venezuela y Rep. Dominicana.



En Lima, por ejemplo, la procuraduría anticorrupción pedirá interrogar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a sus predecesores Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Y no se descarta incluir a Alberto Fujimori (ver info).



Por eso, el asambleísta Fernando Bustamante advierte que es una incógnita saber si han avanzado o no las indagaciones. “El Fiscal lo sabe, pero nosotros no (...) Sí existe la impresión de que en otros países se ha ido mucho más rápido, con mucha más agilidad y bastante más proactiva”.



El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, también cuestiona. “Mientras en otros países los fiscales ya están actuando, en Ecuador nuestro fiscal dice que va a recabar información recién pasado el 30 de enero. Pero el Departamento de Justicia ha anunciado que publicará los nombres desde el 20 de enero. Entonces lo que está haciendo es dar la posibilidad de que todos ellos corran”.



Mauro Terán y Odebrecht



El Fiscal General del Estado anunció ayer que las investigaciones contra Mauro Terán no tienen que ver con Odebrecht, sino con un caso de posible defraudación tributaria.



El lunes, el presidente Rafael Correa dijo que los ingresos económicos en sus cuentas “coinciden con fechas de contratación del Metro”.



Terán está detenido desde el pasado viernes. Según el SRI, el sospechoso movió USD 6,4 millones entre el 2010 y 2016, pese a no registrar ninguna actividad económica ni a pagar el impuesto a la renta. Informes de la Unidad de Análisis Financiero refieren que el patrimonio del empresario creció 311% entre el 2011 y 2012.



En contexto



El caso se conoció el 21 diciembre pasado, luego del pronunciamiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dos días después, en Ecuador los agentes allanaron las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y se incautaron documentos y laptops.