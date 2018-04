LEA TAMBIÉN

La vía Alóag – Santo Domingo se encuentra habilitada desde la noche del miércoles, 25 de abril de 2018, luego de que un derrumbe en el kilómetro 53 obstaculizara esa arteria vial.

Sin embargo, durante la mañana de este jueves varias máquinas de una concesionaria aún removían escombros del deslizamiento de tierra, que se desprendieron de la pared montañosa y arrojaron unos 60 metros cúbicos de material pétreo.

#VíasECU911 | Al momento la vía Alóag-Santo Domingo se encuentra habilitada tras culminar los trabajos de limpieza en la ruta. pic.twitter.com/77I2hTifxx — ECU 911 Quito (@ECU911Quito) 26 de abril de 2018



Según la Prefectura de Pichincha, la vía se encuentra totalmente habilitada y hasta las 13:00 de este 26 de abril no se había registrado novedades en esa carretera, que une a la Sierra con la Costa.



El Sistema Integrado ECU 911 recomendó a los viajeros mayor precaución debido a que desde la mañana del jueves se han registrado lluvias en varios sectores de la vía.



Sergio Guamán, conductor de un tráiler que transporta chatarra de la Costa hacia Quito, señaló que durante el tramo entre la Alóag y Tandapi se ha presentado neblina y una llovizna durante la mañana. “Hay que manejar con mucho cuidado porque casi no se ve nada. Si no fuera porque ya conocemos la vía, no se pudiera transitar”.