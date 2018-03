Verónica Espinosa y Augusto Barrera niegan su salida de las carteras de Salud y Senescyt

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, descartaron su salida de las dos entidades de estado que lideran. Lo confirmaron este viernes 9 de marzo del 2017, en las instalaciones del ECU 911, en Quito.

El secretario de Educación Superior y consejero del área social, Augusto Barrera, aprovechó el espacio para aclarar que no saldrá de Senescyt. El argumento –detalló– es que cumple “dos importantes responsabilidades”. La primera está relacionada con la coordinación del trabajo en el área social. Es decir su rol de consejo, designado por el presidente Lenín Moreno.



La segunda función es estar a la cabeza de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). “Estoy a cargo en un momento delicado, en una de las secretarías más complejas, que es la de educación superior. De manera que, no he tenido ningún tipo de criterio del Presidente (Moreno) y de mi parte estoy cumpliendo las funciones”.



La ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó una situación similar. Ella rechazó el pedido que hicieron días atrás integrantes del Partido Social Cristiano (PSC). Ellos solicitaron su salida de la cartera de Estado. “Enhorabuena yo no trabajo para el Partido Social Cristiano. El único que puede pedir mi permanencia o remoción es el Presidente de la República”.



Espinosa, además, sostuvo que seguirán trabajando de forma activa por la salud en el país. “No podemos permitir que se desestabilicen instituciones importantes como la de salud”.



La funcionaria también se refirió al tema de una supuesta deuda del Ministerio de Salud a hospitales privados. “Rechazo categóricamente que haya una deuda de más de USD 250 millones de parte del Ministerio, que hay impagos que afectan la sostenibilidad. Estamos al día de los pagos regulares”.

Este mes –dijo– se cancelará a hospitales de Guayaquil más de USD 12 millones. Estos son los pagos correspondientes a febrero.



En los últimos años solo en hospitales de Guayaquil, el Ministerio pagó USD 590 millones por atenciones a la red.