Verónica Artola: ‘Esperemos que el sector privado juegue su papel’ 

Entrevista a Verónica Artola, gerente del Banco Central

¿Cuál es su evaluación de la economía nacional, que lleva nueve meses con inflación negativa?

Todavía estamos revisando con el INEC y Finanzas el trasfondo de los nueve meses de inflación negativa. Una hipótesis es que estamos en un período de sobreproducción porque las condiciones climáticas fueron más favorables de lo esperado. Otro problema es el contrabando.



¿Cómo se explica el crecimiento económico con deflación? ¿Es por el gasto público?

El mayor impulso al crecimiento en el 2017, un 60%, fue por el consumo de los hogares. Los precios bajan y la gente empieza a consumir más, eso ayuda el crecimiento. No negamos que la deuda fue un motor importante, pero decir que fue solo por eso es tener un análisis limitado.



¿Cómo avanza la meta de reducir la demanda de efectivo en el país?



Entre 2016 y 2017 bajó en USD 400 millones. La banca y las cooperativas jugaron un papel muy importante. Pero esa preocupación de que nos demandan mucho efectivo ya no nos quita el sueño.



¿Qué le quita el sueño?



La salida de divisas. Entre el 2016 y el 2017 son miles de millones adicionales que han salido por el crecimiento de consumos en el exterior.



¿El plan económico solucionará este problema?



Sí. Esperamos que lleguen más divisas. Todo el mundo ha dicho que el plan está lindo, maravilloso, entonces esperamos que ahora sí el sector privado juegue su papel. Y como ha dicho el Presidente, que sea corresponsable en este tema. Se ha ofrecido eliminar el ISD, entonces ya no veo que haya mucho pretexto para que no vengan las divisas.



¿Usted coincide con el nuevo Ministro de Finanzas sobre la nueva política económica?

Ha habido una preocupación del Ministro sobre cómo se manejan las reservas. Uno de los lineamientos de nuestra administración es fortalecerla. Ese es un punto coincidente. Además, él habla de un Banco Central más moderno y en eso hemos venido trabajando.



¿Y sobre la necesidad de un Banco Central autónomo? ¿Cómo darle esa autonomía?

Es un debate mucho más profundo. ¿Autónomo de qué? ¿Como era en 1999? Me gusta que se diga que el BCE tiene que ser un tercero confiable, que genere informes y alertas que ayuden en la toma de decisiones, que sea transparente, técnico.



El proyecto de ley prohíbe los créditos de liquidez al Fisco. Usted decía que en su momento fueron necesarios.

Eran momentos diferentes. El BCE jugó un papel importante cuando se necesitó proveer de liquidez, lo que ayudó a contrarrestar los efectos negativos en el 2016.



¿Un banco autónomo debe financiar al Fisco?



La autonomía es más que prestarle o no al Fisco. El BCE debe cumplir las demandas del país en los momentos históricos. No quisiera decir si estuvo bien o mal. Ahora el BCE tiene que asumir el rol histórico de fortalecer una economía dolarizada, que necesita que entren más dólares al país.



Usted es partidaria de restringir importaciones para que no salgan las divisas, pero eso va en contra de la política del nuevo Ministro.

No estoy en contra de todas las importaciones. Hay materias primas y bienes de capital importantes, pero sí creo que hay que restringir que todo el mundo traiga los televisores y celulares último modelo. Él (Ministro) tiene una visión de más apertura, pero como Banco Central nos interesa que entren más dólares de los que salen. Esperamos que el sector privado juegue su rol para que eso suceda.



¿Hay alguna propuesta para fortalecer las reservas monetarias?



Una es que un porcentaje de las utilidades de la banca pública, de las que tenemos acciones, pasen al BCE para capitalizar nuestros activos. Tenemos además inversión doméstica y la compra de oro a pequeños mineros, que se puede hacer oro monetario. Algunas de estas ideas están en tratamiento para ver cómo se pueden poner en práctica.



¿Cuánto esperan recibir de utilidades de la banca pública?



En total, con todas estas políticas que mencioné, esperamos al menos USD 600 millones en los próximos tres años. En el mediano y largo plazos, esos recursos nos ayudarán a ir sosteniendo las reservas.



Formación Es economista, con maestría en Economía Aplicada.

Experiencia Viceministra de Planificación en Senplades, intendenta de Control de concentraciones en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado.