Ventas navideñas en Ecuador crecerán entre 7 % y 8 % en el 2017

El comercio navideño del 2017 se incrementará entre 7% y 8%, tras revertir las cifras del 2016, aunque no llegará al buen momento obtenido hace dos años, comentó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Carlos Zaldumbide, el viernes 22 de diciembre del 2017.

Las cifras hay que tomarlas con cuidado, precisó el analista, pues dijo que, si se compara con 2016, "que fue un año muy malo", se obtendrá "un crecimiento de ventas de 7% o el 8%", pero en el volumen de ventas totales todavía no se compara con el nivel de las Navidad de 2015.



Sólo si en estos últimos días que restan del año "el mercado reacciona de manera positiva, podríamos llegar a ventas iguales o superiores al 2015, que sería lo ideal", remarcó Zaldumbide.



Esa recuperación la advierte también la vendedora Lizie Gallardo, que tiene una tienda de zapatos en un centro comercial y quien no oculta su alegría por el volumen de ventas alcanzado en esta temporada de fiestas.



"Nos ha ido muy bien, realmente las ventas han subido, se han incrementado" y "estamos muy contentos" porque el comercio "por estas fechas ha sido un poco más", agregó la vendedora.



Gallardo explica el aumento de la demanda en la entrega este mes a los trabajadores del llamado "décimo", que equivale a un salario mensual adicional.



Para David Bastidas, un consumidor, este es "mejor que el año pasado", cuando las dificultades económicas incidieron en una bajada de la demanda.



Este año "no hay abundancia" pero se ha logrado repartir "el cariño en regalos para todos" los miembros de la familia, indicó revestido de la euforia navideña de estos días.

Para él, "la seguridad y la confianza" son los mejores ingredientes para tener a flote una economía y asegura que en la actual temporada hay "mucha oferta, como hay mucha demanda, por eso se han mantenido los precios" casi sin variación.



En el último medio año factores que han incidido en la recuperación económica de Ecuador son sobre todo la eliminación de unas salvaguardas arancelarias a las importaciones y la vuelta al 12 % del impuesto al valor agregado (IVA), que estuvo en 14 % durante algunos meses.



Eso permitió que el comercio se reactive, explicó Zaldumbide, quien, sin embargo, ve con preocupación la caída estos últimos meses de los indicadores de inflación por debajo de cero.

Un fenómeno que la CCQ observa como una especie de "reflejo de una bajada en la demanda de productos".



Por ello se ven en las tiendas "muchas ofertas, promociones, ofertas de crédito a largo plazo sin intereses. El (hecho de) bajar la tasa de interés puede ser un reflejo, haberse dado cuenta de que la demanda está contraída", apuntó.



Zaldumbide mencionó que algunos sondeos han detectado que en algunos sectores las ventas de diciembre reportarán "problemas" para muchos comerciantes, aunque hay quienes sí verán una reactivación importante.



Otro de los factores que preocupa al sector empresarial es la proliferación de las ventas informales en las ciudades durante esta época.

"Toda esa informalidad es solo el reflejo de que el empleo formal se ha venido perdiendo", seguramente por la "excesiva carga impositiva" al sector productivo, la mayor fuente de creación de plazas de trabajo, añadió el experto.



En su opinión, el Gobierno del presidente Lenín Moreno debería abandonar la senda de su antecesor, Rafael Correa, y "frenar estos intentos de llenar de impuestos" y de trámites al sector productivo o, al menos, "dar una tregua tributaria y de tramitología para que (en) la industria" se aliente el crecimiento.



La economía de Ecuador cerrará este año con un crecimiento de 1,5%, dejando atrás un año de dificultades financieras, afirmó recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre.