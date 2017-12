Venta de monigotes en la calle 6 de Marzo, en Guayaquil, con medidas de seguridad

La venta tradicional de monigotes en la calle 6 de Marzo, en el centro de Guayaquil, se desarrolla con medidas de control. Las autoridades han dispuesto operativos para precautelar la seguridad tanto de los comerciantes como de los compradores y visitantes.

La mañana de este viernes 29 de diciembre del 2017, los muñecos se exhibían en las veredas de cada cuadra y en cada intersección, había agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y de la Policía Nacional para mantener el orden en el lugar.



La Intendencia de Policía del Guayas en conjunto con instituciones como el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el Municipio a través del departamento de Justicia y Vigilancia, ATM, la Policía Nacional y Policía Metropolitana realizaron un operativo en el sector ayer, jueves 28 de diciembre del 2017. Se desalojó a vendedores ambulantes que estaban en la vía pública con bombonas de gas en carretas de venta de comida, cerca de los años viejos que están hechos de madera o papel, elementos inflamables.



“Queremos evitar catástrofes, incendios, que las personas trabajen en orden”, explicó Josué Dumani, intendente de Policía del Guayas. Se decomisó ocho carretas, seis mesas que obstaculizaban el tránsito, cuatro bombonas de gas y material pirotécnico de fabricación artesanal. Estas acciones continuarán hasta las horas finales del año.



Está previsto que durante el domingo 31 de diciembre, la calle se cierre a la circulación vehicular y únicamente sea peatonal. Victoria Tamayo, una de las vendedoras de monigotes, se mostró de acuerdo con las medidas. “Con los controles y el orden he vendido un 50% más que al año anterior”, dijo. Acotó que los vendedores de comida y pirotecnia ilegal, llegan desde otros lugares y no los conocen.



Los precios van desde USD 5 hasta 250, según el tamaño del monigote. Entre los más comercializados están los jugadores de Emelec, superhéroes como Superman o el Capitán América y protagonistas de series animadas como Dragon Ball.



Cinthya Silva, acudió este viernes a las 11:10 hasta la calle 6 de Marzo con sus dos pequeños hijos. La madre adquirió un monigote en USD 60, de poco más de un metro de altura para su niño de 8 años de edad. “Me estaban pidiendo USD 80 pero me hicieron una rebaja. Está bien hecho y con buenos acabados”, contó.



Josué Reyes también llegó con la consigna de comprar un muñeco para uno de sus hijos. Buscaba uno económico que no le cueste más de USD 10. En uno de los comercios observó un Chavo del 8 que costaba USD 8. Luego avanzó en su recorrido para ver otras ofertas.