Baja venta de boletos en Quito para viajar a Esmeraldas por el feriado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un bajo movimiento de turistas para viajar a Esmeraldas hubo la mañana del viernes, 27 de abril del 2018, en la terminal interprovincial de Quitumbe, ubicada en el sur de la capital.

Contrario a otros feriados, no hubo largas filas de personas adquiriendo sus boletos para viajar a esa zona por el feriado del 1 de Mayo, que comienza hoy y termina elmartes.



Las boleterías estaban con poca gente.



Alexandra Cerezo, cajera de la compañía TransEsmeraldas, dijo que no hay flujo de pasajeros como en otras fechas. "Es como si fuera un fin de semana normal. Lastimosamente no hay gran demanda".



Ella espera que en el transcurso de hoy se vendan más tiquetes para los viajeros. "



Elena Flores trabaja para Transportes Occidental que lleva turistas a Esmeraldas, Atacames y otras playas hasta Muisne. "Esperamos que haya más afluencia de gente en la tarde con la salida de los estudiantes de los colegios, pero en la mañana está bajo".

Hasta las 8:45 de este viernes, esa firma vendió aproximadamente 500 boletos - indicó Flores. La aspiración era triplicar esa venta. "En un buen feriado estaríamos triplicando esa cantidad".



A su juicio, la gente está recelosa por los hechos de violentos suscitados en la frontera norte. "Hubo muchas interrogantes sobre el tema. Preguntan si hay problemas, uno que otro compra los boletos. Otros solo averiguan".



Jackson Mosquera compró un pasaje hoy para dirigirse a la ciudad de Esmeraldas. Señaló que poca gente viaja por el feriado. Cree que es complicado movilizarse en estos momentos para descansar hasta esa zona del país.



De otro lado, hay usuarios que optaron por otras provincias para disfrutar el feriado. Rafael Jumbo quiso irse a Loja, pero no encontró boletos para irse por la tarde. "Está agotado todo".



Aspira comprar uno para hacerlo mañana en horas de la madrugada.



Alexis Apolo vino a Quito desde Machala, capital de El Oro (sur del país) para descansar y visitar a su familia. Vino con anticipación para evitar aglomeraciones en las terminales de buses interprovinciales.