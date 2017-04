Una italiana simula un embarazo, compra un bebé... y lo devuelve por ser mestizo

Una italiana de 35 años simuló estar embarazada y compró por 20 000 euros la niña que una joven rumana acababa de dar a luz... para devolverla tres días después porque era mestiza, informó este sábado 29 de abril de 2017 la prensa italiana.

Ambas mujeres y un hombre de origen marroquí, que hizo de intermediario, han sido detenidos. Los investigadores fueron alertados por un agente de la ciudad de Latina, al sur de Roma, al que las mujeres preguntaron telefónicamente en febrero, cómo podían registrar a un bebé que había nacido en casa. Finalmente las mujeres no se presentaron a la cita.



Cuando la policía pidió explicaciones a la “falsa” madre, esta confesó que su compañero estaba en la cárcel y había tenido dos abortos, por lo que compró en Internet fajas de látex para simular un embarazo.



Al descubrir que el bebé era mestizo, no supo cómo explicar en su entorno el color de piel de su supuesta hija. La madre biológica, por su parte, explicó que ella no deseaba quedarse con la niña, fruto de una corta relación con un maliense. Fue precisamente a través de este último, que trabaja como mediador cultural en Roma, que los agentes pudieron encontrar a la pequeña.



La bebé fue confiada a unas religiosas para ser adoptada, no obstante podrá ser devuelta a su padre biológico si decide reconocerla.