Oposición venezolana vuelve a la calle con libertad de expresión como bandera

Sin dar tregua, la oposición venezolana salió este sábado 27 de mayo de 2017 a la calles de Caracas para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, con la libertad de expresión como bandera, a 10 años del cierre de una emblemática televisora.

Miles de personas marcharon hacia el barrio de Las Mercedes, en el este de la capital, pero a media tarde estallaron disturbios. Grupos de jóvenes encapuchados trancaron la principal autopista de la ciudad, al atravesar camiones que incendiaron y armar barricadas con escombros.



Fueron dispersados por bombas lacrimógenas, mientras los manifestantes respondieron con piedras y cócteles molotov. Cuando se cumplen 57 días de violentas protestas, que dejan 58 muertos, la oposición prevé intensificar la presión con nuevas movilizaciones a partir del lunes.



El cierre de la televisora RCTV por decisión del gobierno del fallecido Hugo Chávez fue "un golpe atroz contra la libertad de expresión", dijo al convocar la manifestación de este sábado Julio Borges, presidente del Parlamento, único poder controlado por la oposición.



Con frontal línea opositora al expresidente socialista (1999-2013), RCTV era el canal de televisión abierta con mayor tradición y penetración en Venezuela. Había sido fundado en 1953. Altos funcionarios defendieron en 2007 la negativa de renovar la licencia de operación de RCTV con una política para "democratizar" las telecomunicaciones. Una televisora estatal, TVES, la sustituyó desde entonces.



"Uno no se entera de nada. Nos tenemos que informar por Facebook y las redes sociales, por Internet, por canales internacionales. Y, además, sacaron a CNN del aire", se quejó Matilde Quintero, una jubilada que marchaba en Caracas con una gorra con los colores de la bandera venezolana.



La señal de CNN en Español fue sacada del aire por las cableoperadoras venezolanas en febrero pasado, por orden del gobierno de Maduro, que acusa a la cadena estadounidense de "propaganda de guerra". Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el cierre de RCTV abrió el camino a una "política de censura y autocensura" en medios de comunicación privados.



"Televisión humanista"



"Quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras de TVES (...). Cumplen 10 años haciendo una televisión humanística", dijo, no obstante, Maduro en comunicación telefónica durante un acto del oficialismo en el oeste de Caracas, transmitido por la televisora oficial VTV.



Maduro insistió en su llamado a una Asamblea Constituyente con una elección que contempla votaciones por "sectores sociales", lo que analistas y líderes opositores consideran una maniobra del presidente para evitar el voto universal y perpetuarse en el poder.



El viernes, manifestaciones en Caracas y otras ciudades fueron disueltas con gases lacrimógenos, perdigones y chorros de agua a presión. La oposición pidió a la Fuerza Armada, cuyo alto mando ha expresado su "lealtad incondicional" a Maduro, cesar la "represión" y retirar su apoyo al mandatario.



Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la violencia en las protestas. Maduro denuncia que sus adversarios promueven "actos de terrorismo", mientras que éstos le responsabilizan por una "salvaje represión".



Las protestas, que exigen elecciones generales, han arreciado con la convocatoria a Constituyente. La gestión de Maduro, según encuestas privadas, es rechazada por siete de cada diez venezolanos en medio de una grave crisis económica, con la inflación más alta del mundo -proyectada en 720% este año por el FMI- y severa escasez de alimentos básicos y medicinas.