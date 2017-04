Venezuela se retirará de OEA si convoca a reunión de cancilleres sin su aval

La ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, dijo el martes 25 de abril del 2017 que su país se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA) si este mecanismo realiza una reunión de cancilleres sin el aval de Venezuela tras alertar que para mañana está previsto un Consejo Permanente extraordinario.

"De realizarse alguna reunión de cancilleres de la OEA que no cuente con el aval, con el consentimiento del Gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización", dijo Rodríguez al canal estatal VTV.



La ministra señaló que el Gobierno venezolano "desestima" cualquier espacio que tenga que ver "con la actuación de la OEA en Venezuela" después de conocer que "un grupo de Gobierno ha hecho una convocatoria a un Consejo Permanente extraordinario".



Indicó que Venezuela no seguirá "permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética" que deben mantener las naciones en esta organización regional.



Dijo que este es un "aviso" que hace Maduro a la comunidad nacional e internacional pues no "permitirá" que siga la actuación "de una coalición de Gobiernos con un sesgo político ideológico muy abiertamente conocido contra Venezuela".



Comentó que la OEA "se ha descalificado" por la actuación de su secretario general, Luis Almagro, que ha "intervenido en cualquier asunto referido a la vida de Venezuela".



Indicó que el Gobierno venezolano ha "denunciado" que "la violencia extrema, vandálica que ha demostrado la oposición venezolana estas últimas semanas" ha sido supuestamente "alentada" por la "intervención exacerbada" de Almagro y de un grupo de países que procuran la intervención de Venezuela.

Más temprano se supo que el Consejo Permanente de la OEA celebrará este miércoles una reunión dedicada a debatir la posibilidad de llamar a una reunión de consulta de cancilleres para tratar el tema de Venezuela, según informó el mismo mecanismo en un comunicado con la convocatoria a la sesión.



La iniciativa para convocar la reunión la tomaron hoy las misiones permanentes ante la OEA de 16 países miembros, en concreto Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



Esas misiones enviaron una nota al presidente de turno del Consejo Permanente de la OEA, el embajador boliviano Diego Pary, para pedirle convocar mañana una reunión para "tratar un proyecto de resolución sobre la convocatoria a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores".



El 3 de abril, la OEA aprobó una resolución que afirmaba que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático".



Esa resolución indicaba "en la medida que sea necesario" y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial".



Venezuela atraviesa por una ola de protestas antigubernamentales que se inició hace unas tres semanas y que ya ha dejado 29 muertos, más de 430 heridos y más de mil detenidos, de los cuales 65 permanecen privados de libertad.



El escenario de manifestaciones se inició después de que el Tribunal Supremo venezolano dictara dos sentencias, que luego revirtió parcialmente, para restar competencias al Parlamento, de mayoría opositora, y limitar la inmunidad de los legisladores.



Los manifestantes piden que se restituya el hilo constitucional, que se convoque a elecciones, se libere a los políticos presos y se abra un canal humanitario para que al país ingresen alimentos y medicinas, entre otras exigencias.