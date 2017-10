Exjefe Odebrecht Venezuela dice que financió campaña de Diosdado Cabello a elecciones regionales

Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela, aseguró que financió la campaña del dirigente chavista Diosdado Cabello en las elecciones regionales de 2008, en las que aspiraba a ser gobernador del estado Miranda, según un video difundido este sábado 14 de octubre de 2017 por la exfiscal Luisa Ortega.

"Tengo una relación de candidatos a los que contribuimos de 2004 a 2013 e hice una lista con a varios candidatos aquí. Por ejemplo, en el municipio Los Teques o el candidato a gobernador (en 2008 al estado Miranda), señor Diosdado Cabello", confiesa Prazeres de Azevedo en el vídeo distribuido por Ortega y grabado el 15 de diciembre de 2016.

En el vídeo de su declaración, comienza diciendo que "como el presidente (Hugo) Chávez era un ser político, Venezuela vivió durante todos los años excepto 2009 y 2011 procesos electorales" no solo a la jefatura del Estado, sino también para gobernadores y alcaldes.



"Por el tamaño de Odebrecht y la presencia de Odebrecht en Venezuela siempre buscábamos contribuir con esas campañas y contribuimos con muchas de ellas, especialmente en aquellos estados y municipios donde hacíamos obras", aseguró el exjefe de Odebrecht.



El objetivo era el de "mantener la fluidez de las relaciones a nivel municipal y estatal", a pesar de que eran entidades que no "tenían poder para intervenir en el proceso federal". Sin embargo, esas administraciones sí influían "en los procesos burocráticos" como la expedición de licencias ambientales o el cierre de calles, según explica Prazeres de Azevedo.



Por eso comenzaron a hacer sus contribuciones, ninguna de las cuales cifra aunque sí explica que fueron entre 2004 y 2013. A continuación, el exjefe de Odebrecht en Venezuela da una lista de candidatos a quienes ayudó financieramente.



Entre ellos menciona, aunque no cita su nombre, a un candidato a alcalde del municipio Los Teques, capital de Miranda, a Cabello, gobernador de ese mismo estado entre 2004 y 2008 y que perdió la reelección en 2008.



Prazeres de Azevedo no hace mención a 2004, pero sí reconoce que financió la campaña de Cabello cuando "no ganó" los comicios, es decir, en 2008. También reconoce haber financiado las campañas del candidato a gobernador de estado Zulia Giancarlo de Martino, "que tampoco ganó", así como del exministro de Agricultura y candidato a gobernador de Miranda, Elías Jagua, que también perdió en 2012.



Finalmente, el exjefe de Odebrecht en Venezuela concluye la lista de candidatos a los que financió con el opositor Pablo Pérez, quien ganó la gobernación de Zulia en 2008 a De Martino.