Gobierno venezolano no prevé 'modificaciones sustanciales' a la Constitución

El abogado constitucionalista venezolano Hermann Escarrá aseguró este lunes 1 de mayo de 2017 que a través de la Asamblea Nacional Constituyente convocada este lunes por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, no se prevé aplicar "modificaciones sustanciales" a la Constitución vigente, aprobada en 1999.

"Hasta lo que he visto, de lo que se trata es de agregados, de adicionar, de incorporar, en ninguna parte de las exposiciones vi yo modificaciones sustanciales al texto constitucional", afirmó Escarrá durante una entrevista con el circuito privado Unión Radio.



El abogado, designado por Maduro como uno de los miembros de la comisión presidencial para estos asuntos, remarcó que el "objetivo estratégico" de esta iniciativa es lograr la paz en el país que ha registrado una ola de protestas antigubernamentales en el último mes que se han saldado con al menos 29 muertos y cerca de 500 heridos.



"Convocar mediante el voto popular a toda la nación a que finalmente resolvamos esto y no que sigamos en un camino de violencia como vamos (...) Tenemos que evitar eso", sostuvo.



Asimismo, explicó que este posible cambio en el ordenamiento jurídico venezolano tiene el objetivo de adecuar la Carta Magna "a los nuevos sujetos activos que están en este momento en nuestra sociedad y que necesariamente forman parte de la organización social del pueblo".



Por ejemplo, prosiguió Escarrá, hay aspectos de "la parte internacional" que deben ser revisados mientras que, continuó, "hay que agregar cómo resolver un problema de poderes" como el que existe en la actualidad entre el Parlamento, de mayoría opositora, y el Supremo, que declaró la ilegalidad de sus actos.



En este sentido, subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente "no puede y no debe" disolver la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), y que este aspecto ya fue discutido durante la única reunión previa al anuncio del presidente, cuando se acordó, según el abogado, que todos los poderes coexistirán mientras se hacen los cambios a la Constitución.



Por otra parte, indicó que quienes finalmente sean escogidos como redactores constitucionales no deberían ser postulados por partidos políticos y que, por el contrario, en esta materia se tendrá que "ir con sumo cuidado para mantener los valores y principios democráticos".



Sobre este punto, señaló que para estos procesos existen unas "bases comiciales permanentes" que anteponen la defensa de la democracia, los derechos humanos, el respeto a la progresividad de los derechos humanos, el derecho internacional y otros aspectos.



Escarrá aseveró que durante el período de tiempo que tome la elaboración de los cambios constitucionales "se escucharán opiniones, críticas y observaciones" y serán llamados para consultas los constituyentes que participaron en el proceso de 1999, que estuvo auspiciado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Por último, remarcó que al final de este camino todas las modificaciones al Texto Fundamental deberán ser sometidas a una consulta popular. "Es la única manera, tiene que ir a referendo de aprobación o no aprobación popular", añadió.