Venezolanos participan en manifestaciones a favor y contra una Constituyente

Cientos de venezolanos se concentran hoy, 8 de mayo de 2017, en Caracas y en el interior del país para participar en manifestaciones en contra y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro que ha sido rechazada por la oposición al considerarla fraudulenta.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a sus simpatizantes a marchar hoy desde varios puntos de Caracas hacia el despacho del jefe de la comisión presidencial para la Constituyente, el ministro de Educación Elías Jaua, donde pretenden consignar un documento en rechazo a la iniciativa de Maduro.



El antichavismo también prevé movilizaciones en las 23 entidades del país, 20 de las cuales estarán dirigidas hacia las sedes de los gobiernos locales, bajo el control del chavismo.



Para las 11:00 hora local (15:00 GMT), algunas de estas manifestaciones opositoras ya habían comenzado en el interior, como en el caso de Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste) y segunda ciudad más poblada del país, donde cientos participan según han informado los opositores a través de las redes sociales.



Otros cientos se concentran en al menos tres de los once puntos dispuestos por la MUD en Caracas para esta protesta a la espera de que los dirigentes como el gobernador de Miranda (centro), Henrique Capriles, acudan a esos lugares y den inicio a la marcha.



Por su parte, cientos de chavistas se concentran en la Plaza Morelos, en el centro de la capital venezolana, para marchar hasta las cercanías de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), actualmente bajo el poder de los opositores, para expresar respaldo al eventual cambio de la Constitución.



Representantes del Gobierno venezolano celebran hoy una reunión con partidos políticos para debatir sobre este posible cambio al ordenamiento jurídico interno, vigente desde 1999 y que fue promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).



Sin embargo, la MUD, que concentra a los partidos opositores que obtuvieron más votos en la última elección, decidió no participar en este proceso.



Capriles aseguró ayer que el chavismo "no quiere someterse a un proceso de elecciones" y por ello plantea esta Constituyente en donde se habla de votaciones en ámbitos sectoriales y territoriales pero, remarcó, esto "no existe en la Constitución", ni que "un país tenga que aceptar una Constitución que un grupo decide".



El Gobierno, por su parte, ha indicado que se elegirán constituyentes en elecciones territoriales tradicionales y que las sectoriales se harán "considerando que existan registros institucionales históricos, confiables y verificables que garanticen el principio de universalidad de respectivo sector".



Hasta ahora, los portavoces de la comisión presidencial para la Constituyente han adelantado que sectores como los pensionistas y los estudiantes elegirán a sus propios representantes, aunque falta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) apruebe las llamadas bases electorales de este proceso.



Venezuela vive desde el 1 de abril una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos.