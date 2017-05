Más de 60 heridos deja marcha contra Asamblea Constituyente de Maduro

La policía lanzó este lunes, 8 de mayo del 2017, gases lacrimógenos y perdigones contra una nueva marcha de la oposición venezolana llevada a cabo para protestar contra la propuesta del presidente Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente, lo que dejó más de 60 heridos, según las autoridades.

La marcha opositora pretendía entregarle un manifiesto al ministro de Educación y presidente de la comisión presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, quien había invitado a la oposición a reunirse para debatir el proyecto impulsado por Maduro para reformar la Carta Magna.



La manifestación se realizó en la continuación de las protestas contra el Gobierno de Maduro, que luego de cinco semanas han dejado 37 muertos y más de 800 heridos.



El alcalde del municipio Chacao, en el este de Caracas, Ramón Muchacho, dijo que la jornada dejó más de 60 heridos que fueron atendidos por el servicio médico de la alcaldía.



Señaló que 40 de ellos presentaron traumatismos, 18 fueron atendidos por asfixia y dos por heridas de perdigones. Al presentar un balance de la jornada, la diputada opositora Marialbert Bolívar denunció la "brutal represión"de la policía a un pueblo que exige elecciones y expresa su desacuerdo con una Asamblea Constituyente que calificó de "ilegal".



"Hoy concretamos 38 días de resistencia pacífica en las calles de Venezuela por la democracia. Nada nos detendrá, seguiremos firmes en las calles luchando por el futuro del país", señaló.



La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo en la carta dirigida a Jaua que la convocatoria de Maduro a una Constituyente es "ilegítima e inconstitucional", pues no será el resultado de una consulta electoral al pueblo.



"Solo el pueblo puede decidir, mediante un referéndum, si quiere o no convocar una Constituyente y ningún poder del Estado puede usurpar las funciones que le corresponden al pueblo", recalcó.



Agregó que el objetivo de Maduro mediante la "fraudulenta" convocatoria constituyente no es otro que eludir el restablecimiento el derecho al sufragio en Venezuela, "distrayendo la atención de los venezolanos de los graves problemas que les aquejan en virtud de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y la criminalidad desbordada".



En una reunión con militares, Maduro recalcó que la Constituyente popular y ciudadana que convocó será "originaria y plenipotenciaria", por lo que tendrá capacidad para reformar cualquier poder del Estado. "Todo el poder de la Constitución y de la patria se lo entrego al pueblo y el pueblo tiene todo el poder originario", señaló Maduro, quien criticó a la oposición por haber rechazado el llamado al debate sobre la Constituyente.



Mientras la oposición se movilizaba, Jaua se reunió en la casa de Gobierno con un grupo de pequeños partidos opositores que sí aceptó asistir al debate propuesto.



El líder de la Asamblea Nacional (Congreso), el opositor Julio Borges, fustigó la propuesta de Maduro, sobre la cual opinó que "no es Constituyente ni es elección". Agregó que todos los países de América y Europa están exigiendo a Maduro que llame a elecciones, que respete la Asamblea Nacional y libere a los políticos presos.





Por su lado, Jaua lamentó la ausencia de la MUD, pero indicó que las puertas están abiertas para que todos los sectores vayan a escuchar las razones por las que el presidente tomó la iniciativa de activar una Asamblea Constituyente.



Asimismo, admitió que el propósito de la reunión no es alcanzar un acuerdo sino escuchar los planteamientos y "nutrir el debate y la convocatoria de la Constituyente". Maduro planteó la Constituyente como una solución a la crisis del país.



Dijo que la Asamblea tendrá 500 miembros que serán elegidos en unas semanas para reformar la Carta Magna y el ordenamiento jurídico nacional.