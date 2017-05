Gobierno venezolano dice uso fuerza en protestas fue 'legal y proporcional'

El ministro de Educación de Venezuela y encargado de una comisión para impulsar la participación en una Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, dijo hoy (5 de mayo de 2017) que el uso de la fuerza como respuesta del Estado venezolano a las protestas opositoras ha sido "legal, proporcional y diferenciado".

"Hasta ahora la respuesta del Estado venezolano ha sido el uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza, pero incluso pudiéramos decir, estamos por debajo de los estándares porque estamos enfrentando a manifestantes armados, con pistolas, escopetas de fusiles en algunos casos", afirmó Jaua.



El ministro realizó estas declaraciones en una reunión con representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país en la que participaron también responsables de otras carteras.



Jaua aseguró que estos manifestantes armados "han ocasionado ya la muerte de cinco efectivos policiales, militares, guardia nacional (GNB, policía militarizada)" y que las fuerzas de seguridad, en cambio, han respondido "con agua de propulsión, bombas lacrimógenas y contención física" de los que protestan.



"Hasta ahora el Estado venezolano no ha autorizado el uso de armas de fuego, incluso contra manifestantes armados, porque nosotros somos (...) una nación democrática, respetuosa de los derechos humanos", señaló.



Dijo que existe "una estrategia criminal" que consiste en usar "bandas de delincuentes junto a los sectores de violencia de la oposición para generar terror" en Caracas y, recientemente, en la ciudad de Valencia (centro) donde se han producido "saqueos, asesinatos, enfrentamientos armados".



Indicó que todo esto forma parte de una "estrategia integral para generar lo que es el propósito central de la oposición que es llevar a Venezuela a una escalada de lucha armada".



"Hoy no nos queda la menor duda, hemos visto a los principales dirigentes de la oposición, gobernadores, diputados, convocando abiertamente a la rebelión contra el Estado, contra las autoridades nacionales y no solo convocando sino siendo partícipes directamente de las acciones de violencia contra los órganos de seguridad del Estado", aseguró.



Señaló que por ello el presidente, Nicolás Maduro, ha decidido "defenderse con los medios legales que posee el Estado y con las acciones políticas necesarias para desatrancar el conflicto político".

Mencionó, en este sentido, que el presidente ha tomado la decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente "para abrir entonces el diálogo con todo el país", para "garantizar una salida política democrática y constitucional" a la crisis que asegura, ha creado la oposición.



"Lo que necesitamos, señores embajadores y embajadoras, que es lo que el presidente ha pedido que practiquemos con mucha vehemencia, es un espacio para la política y ahí pedimos toda la ayuda necesaria para que los sectores de toda la oposición abandonen el escenario de la no política, de la violencia, de la lucha armada", dijo.



Asimismo, apuntó que la Asamblea Nacional Constituyente implica "elecciones" pues se van a elegir los constituyentes que modificarán la Constitución y agregó: "Si ellos dicen que son la mayoría es la gran oportunidad de demostrarlo".



Maduro anunció el lunes 1 de mayo su iniciativa de convocar a una Constituyente para hacer frente a un supuesto golpe de Estado en su contra.



Su propuesta se produce en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ya tienen más de un mes de duración y que han dejado 36 muertos, más de 700 heridos y cientos de detenidos.