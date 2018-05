Moderada afluencia de votantes se registra en las elecciones de Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los venezolanos eligen este domingo 20 de mayo de 2018 al presidente del país y a 251 diputados de 22 consejos regionales, en unos polémicos comicios boicoteados por la oposición y en los que el mandatario Nicolás Maduro busca la reelección hasta 2025.

Están convocados a votar 20,5 millones de personas, que pueden optar entre Maduro y tres rivales de poco peso:el opositor Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci o el ingeniero Reinaldo Quijada.



La principal coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), declinó participar por considerar que se trata de unos comicios fraudulentos porque fueron convocados por la Asamblea Constituyente, de mayoría chavista, en lugar del CNE, y por estar inhabilitados candidatos y partidos políticos críticos con el Gobierno.



Los representantes de esta coalición llamaron por ello a la abstención, esperando que la baja participación reste legitimidad al proceso, que comenzó a las 06:00 de la mañana hora de Venezuela y cerrará a las 18:00 horas (22:00 GMT).



El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, votó a primera hora y llamó a la participación. "Llamo a todos los venzolanos: tu voto decide, votos o balas, patria o colonia, paz o violencia (...) Sal a votar, a demostrarle al mundo que a Venezuela se la respeta", instó el presidente.



"A votar, a votar y a votar". En un recorrido por distintos centros electorales por Caracas, dpa notó sin embargo una participación baja en los centros electorales de Petare, considerado el mayor barrio marginal de América Latina, así como en Chacao, una urbanización de clase media alta.



"Vine a votar porque quiero que ese señor se vaya de ahí. No podemos seguir así. Necesitamos algo distinto", dijo María Justo, una residente del barrio de Petare de 65 años y que trabaja planchando esporádicamente. Por su parte, Bernardino González, un funcionario de la empresa de aguas públicas Hidrocapital, de 45 años, explicó que se opone al boicot convocado por la oposición por considerar que "no votar no es la solución".



En Chacao, que siempre ha sido un bastión de la oposición, fue notable el llamado al boicot de la oposición y los centros electorales lucieron casi vacíos. "Yo no voto porque no confío en el CNE (Consejo Nacional Electoral). Habrá fraude", dijo Janet Borges, de 47 años.



Sobre su candidato si pudiese votar libremente, Borges respondió: "Si pudiera, votaría por Leopoldo López, por supuesto", en referencia al dirigente opositor que actualmente cumple pena de arresto domiciliario.



Por el contrario, en el barrio 23 de Enero, tradicional bastión chavista en el centro de Caracas, Fernando Carvajal, 61 años, comerciante, aseguró haber votado por Maduro. "Porque él tiene una línea, una misión que le encargó (el expresidente Hugo) Chávez".



Sobre la crisis, suscribió las denuncias del Gobierno: "Esta es una guerra de muchos países que nos quieren bloquear. Es la ultraderecha internacional". El ministro de Información y jefe del comando de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, destacó que apenas transcurridas tres horas de abrirse los centros electorales habían votado más de dos millones y medio de votantes, lo que demuestra el entusiasmo que despiertan los comicios y que va a haber una buena participación.



Las elecciones tienen lugar en un escenario social caótico por los crecientes precios de los bienes de consumo, así como el desabastecimiento y la ola de migrantes venezolanos que huyen del país buscando mejores oportunidades fuera.



Los comicios han sido cuestionados además por varios países, que adelantaron que desconocerán sus resultados, después de que Maduro se negara a suspender la cita en las urnas. Se trata de los 14 países del llamado Grupo de Lima (Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Guyana y Santa Lucía), Estados Unidos y las 28 naciones de la Unión Europea.