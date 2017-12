Venezuela declara persona 'non grata' a diplomáticos de Brasil y Canadá

Venezuela declaró personas 'non grata' al embajador de Brasil, Ruy Pereira, y al encargado de negocios de Canadá, Craib Kowalik, informó este sábado, 23 de diciembre del 2017, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez.

#23Dic | @DrodriguezVen: En el ámbito de las competencias de la @ANC_ve, en cuyas bases comiciales está la defensa de la soberanía, hemos decidido declarar como persona no grata al encargado de negocios de Canadá y al embajador de Brasil. La @CancilleriaVE tramitará lo conducente pic.twitter.com/CmPjmU2JlX — Constituyente (@ANC_ve) 23 de diciembre de 2017

“En el ámbito de la competencia de la Asamblea Constituyente hemos decidido declarar persona non grata al embajador de Brasil hasta que se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto vulneró en ese hermano país” , dijo Rodríguez, en alusión al presidente Michel Temer.



El gobierno brasileño consideró que la “decisión demuestra, una vez más, el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo” y anunció que “Brasil aplicará las medidas de reciprocidad correspondientes” .



La decisión responde a pronunciamientos hechos contra recientes decretos de la Constituyente, uno de los cuales obligará a los tres partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales del 10 de diciembre a reinscribirse para poder disputar las presidenciales de 2018.



El gobierno brasileño repudió en un comunicado el pasado jueves la “imposición de exigencias que comprometen la participación de importantes partidos de oposición en el proceso electoral” .



Además, fustigó “el continuado acoso del régimen de Nicolás Maduro a la oposición” , al considerar “ arbitrario” otro decreto de la Constituyente que disuelve las alcaldías de Caracas y Alto Apure, ocupadas por opositores.



Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela fueron congeladas en agosto de 2016, a consecuencia de las críticas de Caracas al 'impeachment' que destituyó a Dilma Rousseff (2011-2016) y llevó al poder a Temer.



La presidenta de la poderosa Constituyente precisó que, por su parte, el encargado de negocios de Canadá tiene una “permanente e insistente, grosera y vulgar intromisión en los asuntos internos de Venezuela” .



El viernes, la embajada de Canadá en Caracas escribió en su Twitter que ese decreto “es otra amenaza a derechos de los venezolanos de elegir libremente a sus líderes, incluido su próximo presidente” .



Las relaciones con Canadá son muy tensas sobre todo después de que ese país impuso en noviembre sanciones contra 52 altos funcionarios y militares de Venezuela, Rusia y Sudán del Sur, por supuestas violaciones de derechos humanos y corrupción.



La Cancillería venezolana tramitará el proceso de declaratoria de persona non grata, dijo Rodríguez, sin precisar si los diplomáticos deben abandonar el país en un tiempo determinado.