¿Qué significa la convocatoria de Asamblea Constituyente de Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el lunes 1 de mayo del 2017 a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna, una polémica decisión que fue rechazada por la oposición, que además llamó a continuar las protestas contra el Gobierno que arrancaron hace un mes.



¿Qué significa la convocatoria?

Lo que se sabe hasta ahora es que el objetivo es reformar la Constitución vigente, que fue redactada en 1999, durante el Gobierno de Hugo Chávez, mediante un proceso constituyente y aprobada en una consulta popular. Maduro no ha explicado cuáles serían las reformas, pero fijó nueve temas para los debates.



Entre ellos están la construcción de una paz verdadera,aislar a los grupos violentos y acentuar los valores de la justicia; perfeccionar un sistema económico con un modelo postpetrolero; anexar a la Constitución las misiones sociales en salud, educación y vivienda; la seguridad y justicia, la defensa de la soberanía popular para enfrentar el intervencionismo.



¿Quiénes podrán participar en esta Constituyente? Tras la convocatoria, se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fije las bases electorales. Según lo expuesto por Maduro, los miembros de la Asamblea Constituyente no se elegirán de forma universal, directa y secreta, sino de manera indirecta y coroporativa.



El presidente sugirió que votarán los llamados consejos comunales, que son agrupaciones vecinales organizadas por el oficialismo, así como grupos sindicales, indígenas, de mujeres y de sexo-diversidad.



Maduro dijo que serán elegidos unos 500 delegados y que se tratará de una "Constituyente ciudadana, no de partidos políticos". Todavía no se sabe quiénes podrán presentarse como candidatos a delegados ni si se celebrará un referéndum para aprobar la reforma constitucional que salga del proceso.



¿Cómo es el proceso y cuánto puede durar? El ministro de Educación, Elías Jaua, considerado de la línea radical de izquierda, presidirá la comisión presidencial que organiza el proceso. Dijo que la Constituyente debe producir resultados en semanas, después de la elección de los delegados, cuya fecha todavía tiene que ser fijada por el CNE.



¿Qué bases legales tiene la convocatoria? Se basa en tres artículos de la Constitución: 347, 348 y 349. El primero indica que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y puede convocar a una Asamblea Constituyente con el objeto de "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".



El segundo establece que la Asamblea Constituyente puede ser convocada por el presidente, la Asamblea Nacional, los concejos municipales o las firmas de 15 por ciento del padrón electoral. El 349 indica que el presidente no podrá objetar la nueva Constitución y que los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía, CNE) no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente.



¿Qué representa esto para la oposición? La oposición ha rechazado la convocatoria y las líneas generales para la elección de los delegados, lo que en primera instancia indica que no participará. Sin embargo, tratándose de una materia constitucional, de no presentarse estaría entregando todo el poder a los grupos afines al Gobierno.



¿Cómo afecta a la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría? Maduro recalcó que uno de los objetivos de la Constituyente será "reformar"la Asamblea Nacional. Algunos especialistas alertaron que si la Constituyente arranca con ese objetivo la Asamblea Nacional podría perder todas sus facultades.



En marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya despojó a la Asamblea Nacional de sus atribuciones mediante dos sentencias. Aunque los fallos fueron retirados parcialmente, el Legislativo acusa a los magistrados firmantes de haber dado un golpe de Estado.



¿Qué pasa con las elecciones que reclama la oposición? La oposición acusa al Gobierno de haber cerrado los caminos electorales desde 2016, cuando bloqueó un referéndum revocatorio contra Maduro y se pospusieron las elecciones de gobernadores, que debieron realizarse en diciembre.



Según estima la oposición, el proceso constituyente podría suspender toda elección hasta el final de las deliberaciones. Según la actual Constitución, las elecciones presidenciales deben celebrarse en diciembre de 2018.



¿Qué antecedentes hay en Venezuela de una Constituyente y qué efecto tuvieron? La Asamblea Constituyente fue la principal oferta electoral de Hugo Chávez cuando ganó las elecciones de diciembre de 1998. Una vez llegado al poder, en febrero de 1999, firmó el decreto convocando a la Asamblea Constituyente, que se eligió con un abrumador triunfo del oficialismo al acaparar 125 de 131 escaños.



La Asamblea debatió durante unos tres meses el proyecto de la Constitución bolivariana, impulsado por Chávez, que fue aprobado por votación popular en diciembre de 1999.



La modificación más notable fue el cambio de el nombre de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela. En 2007, Chávez intentó una reforma para convertirla en una Constitución socialista, pero fue rechazada en un referéndum popular.