Venezuela extiende por 72 horas cierre de frontera con Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el jueves 15 de diciembre del 2016 que extendió por otras 72 horas el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil, mientras el país retira de circulación el billete de mayor valor e introduce una nueva familia del papel moneda.

Maduro dijo que comunicó a las autoridades de Colombia y de Brasil la extensión del cierre, que al comienzo era de 72 horas, para mantener su vigencia hasta el domingo 18 de diciembre. "He decidido, así se está comunicando a Colombia y Brasil, prorrogar el cierre de la frontera con estricta cooperación militar y policial por 72 horas. Será viernes, sábado y domingo", dijo desde la casa de Gobierno.



Maduro señaló que el cierre fronterizo acompañará la medida del retiro de circulación del billete de 100 bolívares, que desde el viernes pierde todo su valor, dentro de un plan para responder a la presunta conspiración de "mafias"colombianas contra la economía del país. Dijo que la medida causó una "desesperación total"en las mafias que "pretenden vivir de nosotros". "Quiero una relación sana, armónica con todas las fronteras, se lo he dicho a los productores colombianos. Todos los productos de ustedes los queremos comprar con la moneda que ustedes digan, pero con un comercio sano, justo y equilibrado. No haciéndole daño a los venezolanos. Nosotros vamos a jugar duro", recalcó.



Además, señaló que la medida hará que se "les quemen las manos"a las mafias que han contrabandeado el papel a Colombia para restarle liquidez a la economía y propiciar el aumento del tipo de cambio en el mercado negro.



Al perder valor, los billetes que están acumulados en depósitos en Colombia no podrán regresar al circulante en Venezuela, y por esta vía el Gobierno espera producir pérdida a los grupos ilegales.



Maduro dijo que con esta decisión se les va a "achicharrar la maldad a los cambistas de Cúcuta y Maicao (Colombia)", a los que responsabilizó de provocar la conspiración contra la moneda.

El Mandatario mostró en televisión los nuevos billetes que saldrán a la circulación, de 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 y 20 000 bolívares. Dijo que comenzarán a distribuirse a partir de mañana y que la próxima semana estarán en las manos de los venezolanos los billetes más altos.



Los venezolanos esperaban que comenzaran a circular el jueves los billetes de 500, pero su salida fue retrasada. Algunos analistas atribuyeron a la medida del Gobierno la caída de la cotización del dólar negro, que en una semana pasó de 4 500 a 2 900 bolívares.



En Venezuela sigue vigente el control de cambios impuesto en 2003, que actualmente tiene dos tasas: una de diez y otra de 670 bolívares por dólares.