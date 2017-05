Venezolanos protestaron en los exteriores de la embajada de su país en Quito

Un grupo de ciudadanos venezolanos protestó, durante la noche del lunes 22 de mayo, en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Ecuador, localizada en la avenida 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, en el norte de la capital.

Se reunieron en la Tribuna de Los Shyris a partir de las 18:00 y cargando carteles con consignas en contra del presidente Nicolás Maduro iniciaron una marcha para exigir que se detengan los actos violentos que en su país.



"Estamos fuera de nuestra tierra pero no dejamos de apoyar a nuestros hermanos que la están pasando mal. Allá no hay paz, no hay comida, no hay medicina. Eso tiene que acabar", comentó Armando González, quien vive en Ecuador desde hace dos años.



Los manifestantes bloquearon parte de la avenida De Los Shyris, en sentido norte - sur, mientras realizaban su caminata, por lo que la movilidad se vio complicada en ese sector.



Indicaron que continuarán con las manifestaciones hasta que su voz sea escuchada. Tienen previsto reunirse nuevamente mañana martes 23 de mayo y señalaron que se están organizando para protestar ante la llegada de Maduro al Ecuador, para la posesión del nuevo mandatario ecuatoriano Lenín Moreno.

La Policía Nacional señaló que tienen previsto cinco equipos de reacción con el fin de salvaguardar la seguridad de todos los mandatarios que acudirán a la ceremonia de posesión del nuevo Presidente del Ecuador.