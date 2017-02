Los vendedores acompañan a los votantes en los recintos electorales

Las ventas ambulantes colmaron la calle Francisco Chiriboga, frente a la Academia Naval Almirante Howard, en Chillogallo, en el sur de Quito. En las afueras de este recinto electoral se colocaron los vendedores desde las 05:00 de hoy domingo 19 de febrero del 2017, pese a que las votaciones se iniciaron a las 07:00.

Arroz con pollo, espumilla, sandía, pinchos, ensaladas de frutas, entre muchos otros productos se vendieron. "Venga, emplasticamos a USD 0,25. No deje que se dañen sus documentos", decía Lorena Herrera, una de las vendedoras.



La afluencia de personas fue intensa desde la mañana, apenas se abrieron las puertas de esta institución educativa. "Las ventas han estado buenas. La gente madrugó y han consumido de todo un poco. Esperamos que durante el día tengamos los mismos resultados", contó Mario Ruiz, quién ofrecía jugos de frutas.



Por su parte, Martha Vega se instaló en la puerta del estacionamiento de una casa frente a la Academia. Ella solicitó permiso a la dueña de casa para hacerlo. Sus ventas, las de papas con cuero, no fueron muy altas hasta las 10:00. Sin embargo, la gran cantidad de personas que transitaron por esta zona la animaron. "Tengo fe que las ventas van a mejorar. Hace poco llegué pero siempre vendo aquí en estos eventos", dijo Vega.



La seguridad de los vendedores y de los votantes estuvo bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Los agentes estuvieron presentes en los distintos puntos de este recinto electoral. Hasta el momento no se presentó ninguna novedad en este sitio.