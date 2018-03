Polémica entre vendedores ambulantes y agentes metropolitanos tras gresca registrada en La Marín

El video se difundió en redes sociales el pasado fin de semana. En este aparecen decenas de comerciantes informales gritando y arrojando objetos a un grupo de agentes metropolitanos de control. Los insultaban y se quejaban de que no les dejan trabajar en la calle.

El hecho ocurrió en La Marín, en la intersección de la avenida Pichincha y la calle Chile, frente a la parada de la Ecovía. En las imágenes se observa que otros comerciantes arengan a otros para enfrentarse a los uniformados.



La mañana de hoy, lunes 19 de marzo del 2018, el inspector Marcelo Cargua, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, señaló que esos incidentes se registraron el viernes pasado ( 16 de marzo).



Ocurrió durante un operativo de rutina para controlar las ventas ambulantes en el Centro Histórico. "En ese momento, al hacer un retiro, se aglutinaron un montón de ciudadanos extranjeros. Ahí es un punto en donde se concentra bastante gente. Al empezar el trabajo, comenzaron a agredir".



Cargua manifestó que primero les lanzaron piedras pequeñas. Luego, "nos cayeron de todo, piedras, palos, molones, de todo".



Apuntó que seis uniformados resultaron heridos. "Uno tiene una fisura en el empeine por la caída de una piedra. Otro, una luxación en la clavícula. El resto hematomas fuertes, raspones en los tobillos y rodillas. Los afectados son agentes hombres.



Ellos fueron trasladados al Seguro Social, pero ya les dieron de alta y se recuperan en sus viviendas. No hubo adultos detenidos. Un menor de edad fue aislado. "El fiscal (...) le llamó la atención".



El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, cuestionó lo sucedido. "Los policías metropolitanos estaban haciendo su trabajo en materia de control del trabajo informal en La Marín. Sufrieron una agresión tremendamente fuerte, absolutamente condenable, injustificada y que rechazamos con total firmeza".



Apuntó que los uniformados no portan armas y no tenían mecanismos para defenderse frente a una "agresión brutal".



"Se presentaron las denuncias correspondientes como establece la ley. Desde la Alcaldía, expresamos nuestra profunda solidaridad a todo el cuerpo de policías metropolitanos y los respaldamos".



Tras lo ocurrido la semana pasada, un grupo de dirigentes e integrantes de la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (Asotrab) acudió hoy (19 de marzo) a la Secretaría de Seguridad del Municipio para analizar lo que ocurrió.



Su vicepresidente, Manuel Pachacama, asegura su gremio tiene 200 integrantes, quienes se dedican a las ventas ambulantes en el Centro Histórico.



"Los metropolitanos nos agredieron. A la persona que le quitaron el costal de zapatos le dieron duro contra el piso. Ya estábamos indignados", precisó el dirigente.



Admitió que los integrantes de la Asotrab no tienen permisos para comerciar en el casco colonial. La abogada de la agremiación, Bianca Gavilanes, estuvo presente durante los incidentes del viernes.



Explicó que un agente retuvo de forma ilegal e inconstitucional la mercadería de un comerciante no regularizado. "Le había dado un puñete en la cara al señor, al momento de la retención. No tienen la forma adecuada ni siguen los protocolos de la misma Policía Metropolitana que habla de respetar los Derechos Humanos".



La medida cautelar retención de los productos - explica la profesional - es un decomiso prohibido por la Constitución. "El problema es cómo se realizan las retenciones. Nunca se le entrega una boleta previa, ningún exhorto al comerciante, no se les dice que no pueden comerciar en esa zona. Simplemente van al arranche de los productos".



Gavilanes precisó que los problemas no se produjeron únicamente el viernes sino toda la semana pasada, en horas de la mañana y tarde.



A las 12:30 de hoy, los comerciantes y personal de la Secretaría de Seguridad se reunieron para ver una salida a La problemática. El principal objetivo de los dirigentes es que se les otorgue permisos para trabajar.



Calcula que hubo más de 10 comerciantes heridos. Tienen contusiones. Hubo "patazos en el labio, casi le rompen la nariz al compañero con correas, nos lanzaron, piedras y botellas. Existe un video".