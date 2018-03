Vecinos del Comité del Pueblo tienen problemas con la basura

Moradores del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, están preocupados porque ya no saben qué deben hacer con la basura que se produce a diario en viviendas y negocios.

La noche del pasado 8 de marzo del 2018 se inició en ese sector el operativo especial de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), que consiste en el retiro de los contenedores para trasladarlos hasta las estaciones de transferencia en el norte y sur de la ciudad, en donde se vacía el recipiente y luego se realiza una limpieza profunda del mismo a través de hidrolavado.



Según detalla un comunicado de Emaseo, ese procedimiento tarda entre 12 y 36 horas. Luego de ello los contenedores son devueltos a su lugar.



Sin embargo, en algunas rutas del Comité del Pueblo continúan sin contenedores.



Martha Leita vive entre las calles Camilo Moreno y Adolfo Kingler, a pocos pasos de donde su ubicaba el contenedor.



Comenta que una plataforma se llevó el recipiente hace siete días y desde entonces no sabe qué hacer con la basura.



“Nadie ha venido a indicarnos en qué horario ni qué días debemos sacar la basura. Es verdad que ha estado viniendo una volqueta, pero no pita, no tiene una campana para avisarnos que debemos sacar las fundas”, señaló la moradora.



Mientras tanto, algunos vecinos sacan los desperdicios al pie de la vereda, pero los perros callejeros rompen las fundas y la basura queda desperdigada en la vereda.



Para Angela Chamba, vecina del sector, que se hayan llevado los contendores para lavarlos era fundamental. “Como solo estaban recogiendo la basura que estaba encima, en la base del contenedor había basura podrida desde hace varios meses. Ahora lo importante es que los traigan de vuelta pronto para evitar más problemas”.



Gustavo Estacio en cambio tiene una carnicería entre las calles Jorge Garcés y Adolfo Kingler, el olor que emana el contenedor que está justo fuera de su negocio le causa inconvenientes con sus clientes.



“Hemos salido a baldear la vereda porque el agua podrida que cae del contenedor es insoportable. Hace cinco días se llevaron el contenedor y enseguida lo trajeron, pero nuevamente la basura está acumulada”, mencionó el vecino.



Emaseo señaló a través de un boletín de prensa que diariamente interviene un promedio de 140 contenedores, de ellos 100 están en el norte y 40 en el sur.



Los barrios que han sido intervenidos son: Comité del Pueblo, Colinas del Norte, Quito Norte, Morenita, Belisario Quevedo, El Labrador y Caupicho.



Según su cronograma los próximos barrios en donde se ejecutará el operativo especial son: Pisulí, La Gasca, Ciudadela Ibarra y la Ferroviaria.



Además Emaseo señaló que durante el tiempo en que los barrios se queden sin contenedor tendrán el servicio de recolección a pie de vereda, para lo cual un equipo de participación ciudadana se encarga de comunicar a los vecinos sobre los detalles del operativo.