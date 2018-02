Vecinos de ocho barrios se tomaron la prolongación de la avenida Simón Bolívar, horas antes de su inauguración

Moradores de ocho barrios que se ubican a los costados de la prolongación de la avenida Simón Bolívar, a la altura de Pomasqui, al norte de Quito, se tomaron la vía desde las 06:00 de hoy, lunes 26 de febrero.

Ha decir de los vecinos la vía no puede ser inaugurada pues existen varios inconvenientes para su circulación.



“Nos ofrecieron un retorno en el barrio Bella María, dejaron algunas aberturas en el parterre y ahora nos dicen que no va a existir esta posibilidad”, comentó Esthela Castro, moradora del lugar.



Según los manifestantes el retorno se encuentra ubicado a un distancia demasiado extensa.



Carlos Armijos, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) llegó hasta el lugar de la protesta, escuchó a los vecinos y señaló que tenía listo un documento que permitirá gestionar el giro en U.



Además indicó que los seis puentes peatonales que se tienen previsto construir a lo largo de la vía y la iluminación se realizarán con el crédito aprobado la semana pasada en el Concejo Metropolitano.



Según el funcionario estas obras tomarían no más de 10 meses.



Aclaró que los 12 kilómetros de la vía, que van desde Carapungo hasta San Antonio de Pichincha, no serán inaugurados hoy, únicamente serán “habilitados”.

Otras denuncias



Pero ese no es el único problema que denuncian. La falta de pasos peatonales seguros, de iluminación y de paradas cercanas son otros pedidos que hacen.



Martha Rodríguez tiene 69 años y sostiene que la parada más cercana a su barrio se encuentra ubicada a más de 300 metros de distancia. “Los que somos de la tercera edad ya no podemos caminar tanto, nos han dejado olvidados”, mencionó la mujer.



Por su parte, Jorge Mateus, presidente del Comité Promejoras de la Liga, señaló que se sienten 'burlados' pues aseguran que las autoridades municipales no han cumplido con las promesas que les hicieron en reuniones anteriores.



Miembros de la Policía permanecieron en el lugar, que estuvo completamente inhabilitado al tránsito vehicular.



Se tiene previsto que el alcalde Mauricio Rodas, inaugure el tramo I de la prolongación de la avenida Simón Bolívar a las 09:45 y allí se espera que se pronuncie sobre estos reclamos de los vecinos.