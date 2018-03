Vecina del tirador de Florida: ‘Hice todo lo que pude por advertir a las autoridades’

La vecina que acogió por varios días en su casa al confeso autor de la masacre en una secundaria de Florida, que dejó 17 muertos el mes pasado, rompió hoy martes 20 de marzo el 2018 su silencio y aseguró que hizo lo posible por advertir a las autoridades sobre el comportamiento del joven.

Durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, Roxanne Deschamps, quien recibió a los hermanos Nikolas y Zachary Cruz en su casa luego de que su madre adoptiva muriera en noviembre pasado, dijo entre lágrimas que siempre le inquietó el comportamiento del joven.



"Hice todo lo que pude para advertir a las autoridades acerca de lo que podría pasar. Quería proteger no solo a mis propios hijos sino también a cualquier otra persona que corriera el riesgo de ser lastimada", dijo la mujer junto a la abogada estrella Gloria Allred.

Asimismo, Deschamps detalló las veces que llamó al 911 para informar de sus temores sobre el comportamiento y la compra de armas de Nikolas, de 19 años, quien el Día de San Valentín irrumpió en la escuela Marjory Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland con un fusil AR-15 y mató a tres adultos y 14 menores.



Según la mujer, en tres oportunidades expresó a la policía su preocupación por el estado mental y emocional del joven, pero los oficiales dijeron que no podían hacer nada para evitar que Nikolas comprara un arma.

La mujer dijo también que conocía desde hace más de 10 años a la familia y sostuvo que la mamá de los jóvenes, Lynda Cruz, era como su propia madre. "Ella también estaba inquieta por las armas que tenía Nikolas en la casa", destacó Deschamps.



Después de que Lynda murió tras contraer gripe y neumonía los dos jóvenes y sus perros se fueron a vivir con ella con la condición de que no hubiera pistolas en su casa, a excepción de las que funcionan con aire comprimido, que iban a estar bajo llave. "Cuando Nikolas regresó a la casa (luego de comprar el arma) le dije que era la pistola o nosotros y que tenía que elegir. No podía tener ambas cosas. Él eligió el arma", dijo Deschamps.



El día antes del tiroteo, Nikolas le envió un mensaje de texto, según reveló. "Estaba preocupado por los perros (.) Lamentablemente, aunque hice todo lo que pude, no fui capaz de detener esta tragedia", agregó la mujer, que fue calificada por Allred como una heroína. "En mi opinión Roxane es una heroína por tratar de evitar lo que pasó", dijo la abogada.

Previo a la declaración de Deschamps, un juez de Florida impuso una fianza de 500 000 dólares a Zachary luego de ser detenido este lunes por ingresar ilegalmente a la secundaria Marjory Stoneman Douglas. La fianza, que en principio era de 25 dólares, fue impuesta por la juez Kim Mullica. "(Zachary)Violó la seguridad del campus y procedió a montar su patineta por las instalaciones para supuestamente 'empaparse' de lo sucedido allí", señaló el registró de detención enviado a DPA.



Según el diario local Miami Herald, el abogado de Cruz, que no fue identificado, objetó la decisión de la juez y afirmó que la detención obedece "a la relación que (Zachary) tiene" con el tirador. Además de pagar la fianza, el hermano menor no podrá tener contacto con Nikolas ni con ningún estudiante o personal de la escuela secundaria y deberá portar un dispositivo GPS de tobillo.



Nikolas, que fue detenido poco después de la masacre, enfrenta 34 cargos -17 por homicidio culposo y el mismo número por intento de homicidio- y la posibilidad de ser condenado a pena de muerte. Después de la masacre el 14 de febrero, los alumnos de la escuela impulsaron un movimiento de control de armas que ha cobrado fuerza y tienen prevista una marcha nacional el próximo fin de semana.