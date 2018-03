Vaticano niega haber censurado carta de ex papa Benedicto XVI

El Vaticano admitió el sábado 17 de marzo del 2018 haber omitido la publicación de fragmentos de una carta del papa emérito Benedicto XVI, aunque insistió en que no hubo un"intento de censura", luego de que se desatara una polémica en torno al caso.

El departamento de comunicación del Vaticano publicó con motivo del quinto aniversario de la elección del papa Francisco la carta sobre una serie de libros acerca de la formación teológica del Pontífice.



En la carta, Benedicto critica la comparación "necia" que se hace a menudo entre él y su sucesor según la cual el papa Francisco sería "solo un hombre práctico desprovisto de formación teológica o filosófica".



Sin embargo, el Vaticano, en una foto de la carta enviada a principios de esta semana, hizo ilegible un párrafo de gran importancia: en él, el ex jefe de la Iglesia católica, de 90 años, señala que no ha leído los libros por cuestiones de salud y por falta de tiempo y que, por lo tanto, no puede emitir un juicio teológico sobre Francisco.



Los medios acusaron al Vaticano de manipulación. "La decisión obedeció a razones de privacidad y a ningún intento de censura.



Para despejar todas las dudas, hemos decidido por lo tanto publicar la carta en su totalidad", indicó el Vaticano en un comunicado.



La decisión fue tomada luego de que el Vaticano fuera acusado por varios medios de difundir información parcial, apenas semanas después de que el papa Francisco denunciara la "tragedia" de las noticias falsas (fake news, en inglés).